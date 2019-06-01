Государство готовится к ликвидации опасных провалов в Йыхви, Кохтла-Ярве и Кивиыли

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Министерство окружающей среды при сотрудничестве Департамента окружающей среды и Центра экологических инвестиций приступает к ликвидации опасных обвалов в Йыхви, Кивиыли и Кохтла-Ярве. В первую очередь министерство до конца февраля ждет помощи местных жителей в картографировании провалов грунта и шурфов.

По словам министра окружающей среды Рене Кокка, достигающие поверхности земли глубокие провалы опасны и для жителей, и для животных.

«Провалы образовались не вчера, но со временем проблема усугубилась, и государство должно найти для нее решение», – сказал министр окружающей среды.

Советник отдела экологических технологий Министерства окружающей среды Хелена Гаилани говорит, что провалы образуются в зонах подземной выработки, работы в которых прекращены более 40 лет назад.

«Первые шахты для добычи горючего сланца начали работать в 1920-е годы, то есть на заре сланцевой промышленности Эстонии. Добыча производилась на уровне знаний и возможных методов того времени, преимущественно вручную – камерно-столбовым методом или пластами. В то время подземные штольни прокладывали и в таких местах, где слои сланца почти выходили на поверхность. Сегодня участки такой глубины разрабатывают карьерным, то есть наземным методом, так что проблема провалов и не возникает», – отметила Гаилани.

Старые сланцевые шахты имеются поблизости от Йыхви, Кивиыли и Кохтла-Ярве – в Куркузе (1921–1967), Кивиыли (1922–1987), Кява (1924–1972), Кохтла (1937–1999), в районе шахты № 2 (1949–1973) и шахты № 4 (1953–1975). В Убья, поблизости от Кунда, также есть подземная шахта, работавшая с 1926 по 1959 год.

Таллиннский технический университет в прошлом году подготовил «Исследование провалов в зонах подземной выработки горючего сланца», в рамках которого было картографировано порядка 1200 вентиляционных шурфов, а также провалы там, где обвал шахты достигает поверхности земли. В результате исследования создан слой карты, на котором видно расположение проблемных мест.

В 2017 году на странице Земельного департамента появилось картографическое приложение по месторождениям, где можно ознакомиться с зонами подземной добычи сланца, оставшимися от выработки целиками и шурфами шахт. Карта называется TTÜ stabiilsushinnangu töö alad (зоны работы TTÜ по оценке стабильности), и ее можно совместить с другими картами, например с картой кадастровых единиц, чтобы увидеть расположение зон подземной выработки по отношению к участкам. На геопортале можно найти и другую информацию, в том числе связанную с лицензиями на добычу и месторождениями полезных ископаемых.

Таким образом, как исследование TTÜ провалов в зонах подземной выработки горючего сланца, так и геопортал Земельного департамента дают Министерству окружающей среды, местным самоуправлениям и жителям информацию о том, где в зонах подземной выработки образовались провалы. Некоторые из них находятся далеко от населенных мест, например в окружении леса или лугов, но другие расположены близко к населенным пунктам и шоссе, обрабатываемым полям, создавая повышенный риск для передвигающихся там людей.

Владелец действующей лицензии на добычу ископаемых, согласно Закону о недрах, должен возместить нанесенный добычей ущерб вне зависимости от того, виноват ли он в его возникновении, и три года после этого выполнять обязанность по восстановлению территории, чтобы его обязательства сочли выполненными. В то же время в случае шахт, закрытых более десяти лет назад, действующих лицензий на добычу полезных ископаемых больше нет, и соответствующие обязанности ложатся на государство.

По словам Гаилани, далее Министерство окружающей среды приступит к анализу результатов исследования. «Прежде чем начать работы, мы проводим исследования, чтобы оценить масштаб работ и наметить места, требующие первоочередного внимания, а также технические решения, поскольку следующим этапом уже может быть начало работ. Учитывая, что проблемных шурфов и провалов очень много, ликвидацию нужно начать с тех, где наиболее высоки риски. Проведение и финансирование работ находится в компетенции Центра экологических инвестиций.

Министерство окружающей среды просит жителей сообщить об опасных провалах и обвалах на месте старых шахт, по возможности до конца февраля. Отправьте сообщение в Департамент окружающей среды по адресу info@keskkonnaamet.ee. По возможности пришлите также заполненную анкету.











