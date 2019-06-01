Крещенских морозов, мягко говоря, не будет, а дожди обещают

В стране и мире

Дата публикации: Вчера, 15:24 Просмотрено: 212

На православный праздник Крещения, 19 января, в Эстонии ожидается феноменально теплая погода. Крещенских морозов, которые обычно наступают даже в самые теплые зимы, не этот раз не предвидится и близко, а православные в воскресенье будут купаться уж точно не в прорубях.

Портал pogoda.ee предполагает, что 19 января столбик термометра не опустится ниже ноля, а «+5» может достигнуть. Крещенских купаний в настолько незимних условиях не было очень давно.

Пятница, 17.01:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, в начале ночи на востоке Эстонии местами может пройти небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0...+4°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер 6-11, на побережье порывами 16 м/с. Температура воздуха +2...+6°С.

Суббота, 18.01:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Юго-западный, южный ветер 6-12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха -2...+3°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь, также возможен мокрый снег. Юго-западный, южный ветер 6-11, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 0...+6°С.

Воскресенье, 19.01:

Ночью: Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Юго-западный ветер 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0...+5°С.

Днем: Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Юго-западный, западный ветер 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха +2...+5°С.