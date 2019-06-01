Касса по безработице: в ближайшие годы в Эстонии безработица подрастет

Дата публикации: Вчера, 14:25 Просмотрено: 193

В ближайшие годы в Эстонии ожидается замедление роста экономики и определенный рост численности безработных, прогнозирует председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел.



Фото: sputnik-news.ee

Об этом Паавел сообщил в четверг на пресс-конференции в Таллинне, пишет BNS. По его словам, если в 2019 году уровень зарегистрированной безработицы в годовом сравнении вырос на 0,2 процентных пункта до 4,9%, то на 2020 год касса прогнозирует безработицу на уровне 5,2%.

На 2021 год Касса прогнозирует безработицу в Эстонии на уровне 5,4 процента, на 2022 год — 5,5% и на 2023 год — 5,6%.

В сентябре прошлого года Министерство финансов прогнозировало на 2019 год рост экономики в 3,3% и на 2020 год — 2,2%.

Банк Эстонии в декабре прогнозировал на 2019 год рост экономики в 3,4% и на 2020 год — 2,3 процента.