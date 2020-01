ТОП-5: бизнес-идеи для 2020 года

Дата публикации: Вчера, 12:11 Просмотрено: 152

Рождественские и новогодние праздники - это время не только для всеобщего веселья и балагурных мероприятий, но также и период, когда стоит задуматься о том, чего вы достигли в уходящем году, всем ли вы довольны и нужно ли что-то изменить, чтобы наступающий год был еще лучше.

Если обдумав все это вы пришли к выводу, что вам не хватает денег, вас не устраивает нынешняя работа, не хватает свободного времени для обустройства личной жизни, вы не можете реализовать свои истинный потенциал или же вам попросту хочется кардинально поменять свою жизнь, то одним из лучших вариантов будет рассмотреть возможность основания собственного бизнеса.

Благо, Эстония является в этом отношении одним из самых лучших государств центральной Европы, ведь она занимает 15 место из 180 стран, включенных в рейтинг легкости ведения бизнеса (The Ease of Doing Business), который традиционно составляется американским стратегическим исследовательским институтом The Heritage Foundation.

И если вы таки решились начать новую жизнь в 2020 году, то предлагаем вам ознакомиться с подборкой пяти лучших идей для бизнеса, которые подойдут людям с различными знаниями и навыками.

Лидер мнений в социальный сетях

Данный вид бизнеса идеально подойдет людям, обладающим широкой аудиторией в социальных сетях. Если у вас есть больше 10 тысяч так называемых “фолловеров”, то можете смело задумываться о монетизации своей популярности. Выберите нишу, в которой вы могли бы специализироваться: фитнес, кулинария, путешествия и т.д., и начинайте целенаправленно работать на привлечение спонсоров. К примеру, лидер мнений в Instagram может зарабатывать от $75 за одну спонсорскую публикацию.



Мастер “хенд-мейд” декора

Товары сделанные вручную всегда ценятся намного выше, чем фабричные, поскольку каждая такая вещь является эксклюзивной. Особенно актуальной темой сейчас является изготовление элементов внутреннего или внешнего декора.

Просто посетите любой специализированный онлайн-магазин, чтобы убедиться в том, что подобное занятие может быть очень прибыльным, особенно в праздничный период. Если вы обладаете богатой фантазией, усидчивостью и скрупулезностью, то успех вам практически гарантирован. А наличие множества фолловеров в соцсетях станет отличным подспорьем для быстрого старта нового бизнеса в 2020 году.

Криптовалютный трейдер

Хотим сразу предупредить, что данный вид бизнеса подходит не всем, поскольку он требует немалых изначальных вложений, определенных знаний и навыков, а также способности идти на продуманные риски. Криптовалюты - это инновационный вид цифровых денег, курс которых отличается высокой волатильностью, что сулит как значительную прибыль, так и убытки.

Однако криптовалютный трейдинг выгодно отличается от торговли на Forex или на фондовых рынках тем, что здесь отсутствуют посредники-брокеры, которые часто обманывают трейдеров, а доступ на биржи открыт для любого держателя криптовалют.

Онлайн фитнес-тренер

Если вы обладаете красивой спортивной фигурой, а также навыками составления программ питания и преподавания, то этот вид бизнеса может подойти как нельзя лучше. Используйте свою страничку в соцсетях - или же потрудитесь и создайте персональный веб-сайт - где будете публиковать свои фотографии, тренировочные программы, а также давать полезные советы подписчикам за определенную плату. На помощь также может прийти сертификат фитнес-тренера, получить который достаточно несложно.

Домашний кондитер

Если раньше вы могли порадовать домашними сладостями только друзей и родственников, то теперь из этого занятия достаточно несложно сделать настоящий бизнес. Здесь не потребуются никакие дипломы и сертификаты - лишь ваша фантазия, кулинарные умения и навыки офлайн и онлайн маркетинга. Особенной популярностью сейчас пользуются кондитерские изделия из шоколада, зефиры, а также торты.

Конечно же, для успешного старта в этом бизнесе придется сделать некоторые вложения: качественные стационарный миксер, формы для выпечки или молды для шоколада, упаковки и т.д. Но даже если у вас нет лишних средств для начала любого из этих бизнесов - вы всегда можете получить быстрый кредит и тут же приступить к развитию собственного дела.