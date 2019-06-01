Медведев объявил, что правительство РФ уходит в отставку

Дата публикации: Вчера, 16:18 Просмотрено: 339

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне оглашенных президентом предложений об изменении Конституции подать в отставку правительству в действующем составе. Об этом он сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров, передает ТАСС, сообщает newsru.com.



ФОТО: ТАСС

"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, - сказал премьер-министр. - В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку".

Отметим, что в предложенных президентом Путиным поправках к Конституции содержится идея передать полномочия по утверждению главы правительства и министров, которые до сих пор имел президент РФ, Государственной думе.

Президент РФ Владимир Путин поручил уходящему правительству Дмитрия Медведева исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Путин также введет должность заместителя главы Совета безопасности и планирует назначить на эту должность Дмитрия Медведева. Сам Путин, как президент, занимает пост председателя Совбеза.

"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов", - добавил Путин, комментируя грядущее назначение Медведева своим заместителем в Совбезе.

Путин напомнил, что Медведев в свое время был президентом РФ, в течение практически 8 лет возглавлял правительство. "Наверное, это самый длительный срок пребывания на этой должности в новейшей истории", - прокомментировал он.

Говоря о будущем назначении Медведева, глава государства подчеркнул, что "есть ярко выраженный президентский блок [обязанностей], а есть правительственный блок, хотя президент, конечно, отвечает у нас за все". По словам Путина, президентский блок - это, прежде всего, вопросы безопасности и обороноспособности.

Путин подчеркнул, что если для назначения Медведева потребуется внести изменения в действующие законы, нормативные акты, то это будет сделано в ближайшее время. "В ближайшее время я буду просить депутатов также поддержать, но надо, чтобы юристы дали соответствующие оценки", - заключил Путин.

Совет Безопасности Российской Федерации является конституционным органом, осуществляющим, в частности, подготовку решений главы государства в вопросах стратегии развития страны, обеспечения защиты жизненно важных интересов граждан, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики в области обеспечения национальной безопасности.

Председателем Совбеза по должности является президент РФ Владимир Путин. Также в состав этой структуры входят секретарь Совбеза (с 2008 г. этот пост занимает Николай Патрушев), постоянные члены СБ и члены Совбеза, включаемые в его состав президентом РФ. Путин регулярно проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза.



