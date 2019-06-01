1 сентября Языковая инспекция превратится в Языковой департамент

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Министерство образования и науки составило для правительства план создания Департамента образования и по делам молодежи и реорганизации Языковой инспекции в Языковой департамент. Оба ведомства могли бы приступить к работе 1 сентября, сообщает rus.err.ee.



Согласно планам министерства, следует объединить фонды Innove и Archimedes, Эстонский центр работы с молодежью (ENTK) и Эстонский фонд инфотехнологии (HITSA) в одно ведомство – Департамент образования и по делам молодежи, переведя в него из министерства не связанную с формированием политики в области образования прикладную деятельность.

Языковой департамент продолжит выполнять функции нынешней Языковой инспекции, и в сферу его деятельности из министерства, фонда Archimedes и Института эстонского языка также будет переведена прикладная деятельность в области образования.

Министерство образования оценило объединение ведомств в 240 000 евро.







