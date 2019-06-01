Президент Кальюлайд: Эстония старается уменьшить напряженность на Ближнем Востоке

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8 января 2020 года утром в Кадриорге состоялась встреча Президента Республики с премьер-министром, министром обороны, министром иностранных дел и председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам для обсуждения эскалации конфликта на Ближнем Востоке, позиции Эстонии и новых шагов по решению проблемы. Участники встречи договорились о продолжении усилий нашей страны по уменьшению напряженности.

Луйк, Ратас, Кальюлайд, Ээсмаа, Рейнсалу Фото: Маттиас Таммет

«Эскалация ближневосточного конфликта в последние дни касается непосредственно и нас, поэтому Эстония намерена внести свою лепту в уменьшение напряженности. Это не только наше желание, но и обязанность Эстонии как члена Европейского Союза и Совета Безопасности ООН, к тому же в Ираке присутствует наш контингент военнослужащих. Мы должны задействовать все каналы в сотрудничестве с другими государствами ради смягчения конфликта и предотвращения полномасштабного военного столкновения», заявила президент Кальюлайд после окончания встречи.

Глава государства категорически осудила нанесенные Ираном минувшей ночью ракетные удары по военным базам западных союзников в Ираке. «В последние десятилетия Иран неоднократно действовал агрессивно, игнорируя международное право. Поведение этой страны угрожает глобальной безопасности и нашим союзникам. Эта опасность не теоретическая, она уже не раз проявилась, что и вынудило США прибегнуть к столь радикальной мере. Мы поддерживаем своего союзника», подчеркнула Президент Республики.

По состоянию на сегодняшний день в миссии в Ираке участвуют 7 военнослужащих Сил обороны Эстонии, причем запланированы и последующие миссии. Глава государства отметила важность совместного, согласованного со всеми союзниками принятия решений по новым миссиям. Не менее важна в данной ситуации солидарность стран-членов ЕС. В рамках встречи была достигнута договоренность о координировании соответствующих усилий.

Сегодня утром в Кадриорге по приглашению президента Керсти Кальюлайд собрались премьер-министр Юри Ратас, министр обороны Юри Луйк, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Энн Ээсмаа для обсуждения эскалации в последние дни конфликта между Ираном и США. В ходе встречи министр обороны Юри Луйк выступил с обзором развития событий минувшей ночью, после чего участники обменялись информацией, полученной от зарубежных партнеров. Глава государства также обсудила с министрами и председателем комиссии положение дел в Совете Безопасности ООН, позицию Эстонии и дальнейшие шаги.

КАНЦЕЛЯРИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ