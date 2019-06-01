Призыв: расскажите о человеке, чей благородный поступок сделал жизнь в Эстонии безопаснее

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Сегодня началась кампания благодарности «Ищем героев», в рамках которой просим прислать к 26 января истории о добровольных спасателях, помощниках полицейских или просто о достойных гражданах, которым мы могли бы выразить благодарность и признание за то, что они своей внимательностью или добрым делом сделали жизнь в Эстонии еще более безопасной.

If Kindlustus Фото: Peeter Langovits

If Kindlustus является третий год подряд инициатором и организатором благотворительной кампании. Кампания проводится в сотрудничестве с Ассоциацией добровольных помощников полицейских и Союзом спасателей, объединяющим добровольных спасателей, а также при участии жителей Эстонии. Она направлена на выражение признания людям, чей смелый поступок в течение минувшего года помог спасти чью-то жизнь, предотвратить несчастный случай, задержать нарушителя или иным образом способствовал повышению уровня безопасности в Эстонии.

«Важно ценить волонтеров, которые вкладывают свое свободное время и силы в повышение уровня безопасности в Эстонии. Благодаря им удается быстрее погасить лесные пожары, найти заблудившихся людей и сделать общество в целом более безопасным. Следует выразить признание также тем людям, которые не являются членами ни одной из подобных организаций, но которые, однако, совершили благородный поступок, например, спасли чью-то жизнь или предотвратили какой-то несчастный случай. Если вы знаете такого человека, то сообщите, пожалуйста, о нем, чтобы мы смогли его отблагодарить», – призывает член правления If Kindlustus Артур Праун.

В прошлом году было получено рекордное число сообщений о достойных признания поступках — в общем 108. Тогда самого большого внимания заслужили четыре героя:

* Титул «Инициатора года» получил Эрвин Оргметс, молодой человек родом из Виру-Нигула, который наряду со своей основной работой принимает активное участие в нескольких организациях, связанных с обеспечением безопасности. Помимо этого в августе 2018 года он помог спасти в Кясму 70-летнего мужчину, на которого во время купания наехал катер.

* «Самым внимательным человеком года» стал Дмитрий Шалинцев, машинист компании Элрон, который 7 августа позапрошлого года на пути из Таллинна в Пяэскула заметил неподалеку от пассажирской платформы станции «Рахумяэ» ребенка в возрасте 2,5 лет без сопровождения взрослых. Дмитрий остановил поезд и выяснил, что мальчик не знает, где находятся его родители. С помощью полицейского патруля ребенок был возвращен родителям.

* Титул «Пример года» получила Реэт Кангер, учительница Аэгвийдуской школы и мать троих детей, которая боролась летом 2018 года с самым крупным пожаром в Эстонии, бушевавшим более 11 ночей и дней в Википалу. Реэт помогала в тушении пожара каждый день, а иногда и ночью.

* «Спасателем года» стал Янно Вальдманн, владелец пиццерии, расположенной в здании Кехраского вокзала, который, возвращаясь вечером 31 октября 2018 г. домой, заметил пожар в жилом доме. Янно позвонил на номер экстренной помощи 112, вошел в горящий дом, помог матери и двум детям одеться и вывел их из дома. Как бывший спасатель Янно сделал помимо этого все, чтобы дом не сгорел в пожаре.

Патронами кампании благодарности «Ищем героев» являются в этом году Ингелдрин Ауг и Сергей Метлев, которые наряду со своей основной работой принимают активное участие в волонтерской деятельности.

Ингелдрин Ауг работает руководителем по развитию в местном самоуправлении и уже на протяжении 15 лет занимается волонтерской деятельностью в своей родной волости – в последние годы в основном в местном Обществе добровольных морских спасателей. Свободное время она проводит с детьми и является активной яхтсменкой. «Море — это моя страсть, как и спасательная деятельность в целом», – сказала Ауг. Уже в школе она активно занималась общественной деятельностью и стремилась сделать мир лучше. «Помогать людям и делать мир чуть более безопасным – естественная составляющая моей жизни», – добавила Ауг.

Сергей Метлев работает в Эстонском Институте памяти, и помимо этого участвует также в деятельности Союза общественных объединений Эстонии. Свое свободное время он посвящает повышению уровня безопасности общества, работая добровольным помощником полицейских. «Я знаю, что являюсь одним из нескольких тысяч добровольных помощников полицейских, чей вклад ценится высоко как в полиции, так и в обществе в целом. Среди жителей Эстонии уже закрепилось понимание того, что волонтерская деятельность на благо общества – это наша сила, которая повышает мотивацию помощников полицейских помогать людям», – добавил Метлев.

Расскажите о тех, кто помог сделать жизнь в Эстонии безопаснее!

If Kindlustus просит помощи всех жителей Эстонии для поиска людей, заслуживающих признания. До 26 января на сайте www.if.ee/sangarid каждый имеет возможность оставить информацию о достойном человеке, который сделал вклад в нашу общую безопасность, заслуживает благодарности, признания и служит примером для окружающих.

На церемонии чествования, которая состоится в Таллинне 31 января, будет выражена благодарность всем представленным в ходе кампании кандидатам. Комиссия выберет самых выдающихся героев, которым будет вручен приз в виде ваучера на путешествие в любое место по собственному усмотрению на сумму 1000 евро вместе со страхованием путешествия и годовым страхованием от несчастных случаев.

Дополнительная информация:

Tõnu Talinurm

Kommunikatsioonijuht

Tel: +372 516 8804, tonu.talinurm@if.ee <mailto:tonu.talinurm@if.ee>

If P&C Insurance AS, Lõõtsa 8a, 11415 Tallinn. Telefon: +372 777 1211 - www.if.ee <http://www.if.ee/>

По информации If P&C Insurance AS