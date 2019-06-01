Дата публикации: Вчера, 09:40 Просмотрено: 197

Если температура воздуха в январе на протяжении многих лет в Эстонии удерживалась в пределах 0,7 и 5,2 градуса мороза, то январь 2020 года может оказаться теплее предыдущих, свидетельствует первоначальный долгосрочный прогноз погоды, сообщает BNS.



В первой половине января ложбины низкого давления одна за другой будут двигаться с Атлантики на Норвежское море и дальше, через северную оконечность Скандинавии на северо-восток. С западными и юго-западными ветрами в Эстонию будет поступать более теплый воздух. В результате температура воздуха в этот период будет в основном выше нуля и в ночные часы станет опускаться ниже нулевой отметки только на короткое время, когда с Западной Европы к Эстонии подойдет гребень высокого давления.

Периоды дождливой погоды, а также мокрого снега будут перемежаться более сухими. В середине января температура воздуха медленно начнет снижаться и погода постепенно обретет более зимний характер, хотя кривая температуры воздуха в течение длительного времени удержится на среднем уровне и лишь в последнюю треть месяца пойдет на понижение.

Во второй половине месяца осадков будет меньше, в основном это будет снег и мокрый снег, а в конце месяца и дождь.

Средняя температура воздуха в январе будет выше нормы, при это норма — от 5,2 до 0,7 градуса мороза. Осадков в январе ожидается в пределах нормы 37-62 миллиметров.