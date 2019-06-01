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Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники сайта "Sputnik Эстония" были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией, пишет BNS со ссылкой на rus.postimees и пресс-службу МИА "Россия сегодня".

"К сожалению, опыт показывает, что несмотря на кажущуюся абсурдность угроз эстонских властей, уголовное преследование журналистов в сегодняшней Европе - реальность. Рисковать свободой людей мы не считаем возможным", - говорится в пресс-сообщении.

Агентство РИА Новости добавляет, что работа редакции приостановлена, но в будущем сайт "Sputnik Эстония" продолжит работу.

В пресс-релизе подчеркивается, что решение прервать трудовуе отношения приняли сами сотрудники, Sputnik Эстония и МИА "Россия сегодня" поддерживают их в этом.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в конце декабря заявил о том, что Эстония применяет к местному агентству Sputnik только финансовые санкции, не пытаясь блокировать доступ к этому порталу или как-то влиять на его контент.

Об этом член правительства рассказал в интервью порталу новостей вещания ERR.ee.

По словам Рейнсалу, финансовые ограничения, применяемые к Sputnik в Эстонии, вызваны тем, что под европейскими санкциями находится Дмитрий Киселев, который "имеет влияние на деятельность агенства Sputnik.

"Но я хочу подчеркнуть, что никаких действий с контентом этого веб-портала не предпринималось. Эти финансовые санкции, по нашей оценке, как раз и ограничивают экономическую активность. Я думаю, что это оправдано. Мы проинформировали юридическую службу Европейской комиссии. Соответствующие европейские агентства в Европейской комиссии заявили, что эти эти шаги Эстонской Республики по применению данного регламента санкций ЕС являются уместными", - сказал Урмас Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, возглавляющий российскую медиагруппу "Россия сегодня" Дмитрий Киселев "в действительности является одним из центральных пропагандистов, оправдывающих агрессию России против Украины".

Министр добавил, что эстонский офис Sputnik является одним из филиалов данного медиаконцерна, поэтому в его отношении и применяются финансовые санкции.

Под финансовыми санкциями подразумевается в первую очередь то, что кредитные учреждения Эстонии не открывают для Sputnik банковские счета и не поддерживают его платежи.

С тем, что Эстония стала бежать впереди паровоза, применяя санкции к Sputnik, Урмас Рейнсалу не согласился.

"В прошлом Латвия, например, со ссылкой на санкции против Дмитрия Киселева, блокировала доступ к веб-порталам Baltnews и Sputnik на территории Латвии. Насколько мне известно, Литва, как и Эстония, наложила финансовые санкции на деятельность "России сегодня". Это, конечно, не уникально", - сказал Рейнсалу.

На вопрос, почему Эстония стала применять санкции к Sputnik только сейчас, хотят этот портал действует в стране с 24 февраля 2016 года, Урмас Рейнсалу прямого ответа не дал.

"В Европейском Союзе существуют специальные рабочие группы, которые консультируются и обмениваются информацией о том, как интерпретировать и осуществлять политику санкций. Я не исключаю, что наши чиновники, занимающиеся борьбой с отмыванием денег, безусловно, оценили и проанализировали практику других стран, особенно Латвии и Литвы", - сказал Рейнсалу.

Ранее шеф-редактор Sputnik в Эстонии Елена Черышева заявила, что агентству запрещают транзакции, налоги заморожены, а арендодателей вынуждают разорвать соглашение. Работников портала эстонские власти предупредили о возможной уголовной ответственности за сотрудничество со Sputnik.