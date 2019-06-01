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Хотя президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока официально не подтвердили свои визиты в Эстонию в следующем году, эстонские ведомства заранее начали подготовку к посещению страны главами двух стран, которые оказывают наибольшее влияние на внешнюю политику Эстонии, пишет во вторник утром rus.err.ee, указывая, что о ведущейся подготовке к визитам Путина и Трампа сообщили несколько источников в МВД и МИД Эстонии изданиям Eesti Päevaleht и Delfi.

Фото: Delfi

Владимир Путин может посетить Эстонию летом следующего года в ходе VIII Всемирного конгресса финно-угорских народов. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд устно пригласила российского лидера принять участие в этом ежегодном мероприятии во время встречи с Путиным в Москве весной 2019 года, а в октябре в Кремль было направлено и официальное приглашение. К участию в конгрессе также приглашены президенты Финляндии и Венгрии Саули Ниинистё и Янош Адер.

Президент США Дональд Трамп может посетить Эстонию во время проведения в Таллинне в июне следующего года саммита в рамках "Инициативы трех морей", к которой Вашингтон испытывает большой интерес. "Это приоритетный проект для США, которые видят в нем новый импульс европейским отношениям, и у Эстонии большие ожидания от этой встречи", - подтвердили изданиям источники в министерствах.

Ни Путин, ни Трамп официально не подтверждали свой визит в Эстонию.