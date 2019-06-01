+ Галерея. Принесет ли Новый год мир на восток Украины?

Дата публикации: Вчера, 12:00 Просмотрено: 232

Продолжаем публиковать материалы нашего корреспондента, ставшего в конце ноября участником пресс-тура в Украину. Сегодняшний репортаж посвящен жизни людей в восточной части этой страны.

Металлургический комбинат - градообразующее предприятие Мариуполя. Фото: Андрей Коваленко

Учеба под грифом секретности

Ученики территорий, не подконтрольных украинской власти (Крым, Донецкая, Луганская области), могут учиться дистанционно в украинских школах. Как правило, такой возможностью пользуются семьи, связывающие свое будущее с независимой Украиной. Тогда их детям приходится учиться одновременно в двух школах: одной местной, второй — находящейся на контролируемой Украиной территории. Система дистанционного обу­чения дает возможность получения легального аттестата, который котируется на всей территории страны.

Павел Кириленко, глава Донецкой области:

- Политика оккупационных властей непризнанных республик (при этом не имеется в виду Российская Федерация — прим. П.Кириленко) заключается в том, чтобы выпускники их школ обучались в вузах, которые находятся на той же территории. Но тут возникают вопросы: а кто признал эти республики и их дипломы? И куда выпускник вуза сможет с этим дипломом идти и быть востребованным профессионалом? Именно для того, чтобы абитуриенты получали легальные аттестаты и дипломы, организовано дистанционное обучение, поддержанное Министерством образования Украины. Оно проходит по интернету с применением электронных подписей. По каждому предмету разработана программа.

К срокам сдачи работ и экзаменов педагоги подходят лояльно, понимают, что значит учиться в условиях секретности. Самое главное в этом вопросе, уточняет пресс-секретарь главы области Татьяна Игнатченко, обеспечить анонимность и безопасность детей. Татьяна отмечает, что в разных украинских городах есть опорные школы для участников обучения. Дети регистрируются там, получают номера, после чего их данные в системе закрываются. Дети получают задания, выполняют их и отправляют на проверку.

Татьяна Игнатченко:

- Сначала это шло туго, надо было пробить информационную блокаду. Радует, что сейчас дистанционное образование популярно не только среди учеников 9-11 классов, которые сдают госэкзамены и госаттестацию, но и среди первоклассников. Родители на той территории реально понимают, что их детям нужно официальное украинское образование.

На территории, подконтрольной Киеву, зарегистрированы и некоторые так называемые «перемещенные» вузы, выехавшие с оккупированной территории. В них на льготных условиях может учиться молодежь с тех территорий.

Простые украинцы о войне

Дорога из Краматорска в Мариуполь, следующий пункт нашего маршрута, заняла пять с половиной часов. Через каждые 30-40 минут наш микроавтобус останавливали украинские военные, дежурившие на блокпостах, проверяли документы.

Неожиданно по левую сторону нашего движения в приличном отдалении весело засияли огни какого-то большого города или даже нескольких слившихся городов. Мы ехали вдоль этого свечения довольно долго, и по непривычному щемлению в груди я догадалась: это и есть моя родина — Макеевка и соседний Донецк, где я не была ни разу, не считая первого года моей жизни. До нее отсюда рукой подать. Но - нельзя, во всяком случае, не сейчас: пропуск международных журналистов на линию разграничения сил разрешен лишь с наличием спецлицензии, наш пресс-тур таковых не предусматривал.

Кому же нужна эта война, если все вокруг от нее лишь страдают?! Этот вопрос не давал мне покоя всю ночь, а наутро неожиданно для себя я услышала ответ на него простых людей, остановившихся в нашем отеле.

За завтраком в роскошном зале отеля «Спартак» общаюсь с пожилой парой. Мои собеседники не считают, что в Украине идет гражданская война. Донбасс, говорит женщина, многонациональный, здесь представители всех национальностей всегда ладили между собой. Супруги считают, что война в Украине выгодна олигархам. В этой войне, уверены мои собеседники, нет никакой идеи. «Вообще непонятно, - говорили они, - за что мы воюем и теряем ребят».

Троекратное понижение ценности гривны эти пенсионеры ставят в вину бывшему президенту Януковичу. И неожиданно делают комплимент Эстонии: «Вы, эстонцы, пошли по другому пути, и у вас экономика улучшается, а у нас катится вниз. К тому же развитию страны мешает война...».

В Мариуполе свой МГУ

Мариупольский университет - ровесник независимой Украины - уже 27 лет возглавляет Константин Васильевич Балабанов - доктор наук, почетный гражданин Мариуполя, почетный генеральный консул Республики Кипр в Мариуполе, являющийся активным членом многочисленной греческой диаспоры, исторически проживающей в этом городе. Начинали с сотни студентов и пяти специальностей, а сегодня в МГУ учится 3,5 тысячи студентов, работает 40 докторов наук, 14 кандидатов в доктора (многие из них закончили этот вуз), имеется порядка 80 бакалаврских и магистерских программ. Наиболее престижные специальности: дипломаты, журналисты, филологи шести зарубежных языков, при этом факультет греческой филологии является единственным в Европе, расположенным не в Греции. На базе университета, имеющего 5 учебных корпусов, общежитие и спорткомплекс, проводятся крупнейшие международные форумы.

Практически с каждой из стран, чьи журналисты приняли участие в пресс-туре по Украине, у Мариупольского университета осуществляется сотрудничество. Эстония, к примеру, стала участником проекта Балтийско-Черноморского центра, в котором задействованы также Литва и Швеция. Благодаря выигранному гранту университет получил возможность развития своей программы подготовки журналистов, оборудовал телестудию, которой пользуется город.

Именно в этом университете были разработаны предметные курсы дистанционного обучения для школьников временно оккупированных территорий, о которых говорилось ранее.

Ректор МГУ Константин Балабанов уже давно не был в родном Донецке. Фото: Андрей Коваленко

Будучи родом из Донецка, Константин Васильевич считает необходимым проводить реинтеграцию населения и поднимать Донбасс. Он отмечает, что жители Мариуполя (это полумиллионный город, пятую часть населения которого сегодня составляют переселенцы из зоны конфликта) верят, что уже в ближайшее время Донецкая область восстановится в своих границах, они делают все от себя зависящее для развития города: строят жилье, новые дороги (по одной из них мы ехали в Запорожье), варят сталь.

А коллега ректора Ирина похвалила мэра Мариуполя Вадима Бойченко за кардинальные перемены, произошедшие в инфраструктуре за последние 4 года. Участники пресс-тура убедились в этом лично, посетив детский диагностический центр, оборудованный на самом современном уровне, и открытый две недели назад самим президентом Зеленским Центр развития стартапов 1991 Mariupol.

Не Ленина, но Ильича

А еще мы побывали на градообразующем предприятии - металлургическом комбинате имени Ильича, где увидели доменные печи, наблюдали за тем, как плавят и режут металл. Правда, ныне комбинат носит имя не Владимира Ильича Ленина, а известного советского металлурга, автора многих идей и разработок в доменном производстве, применяемых на мариупольском комбинате, Зота Ильича Некрасова.

Облаченных в спецодежду и проинструктированных о правилах безо­пасности нас автобусом привозят на территорию комбината. Она огромная: город в городе. Игорь Погорецкий, выпускник Приазовского гос­университета, ведет нас в конвертерный цех. В нем можно увидеть некоторые образцы готовой продукции, а сверху - наблюдать, как нарезается металлопрокат.

В воздухе здесь витают мельчайшие частички графита, которые в солнечную погоду выглядят как едва заметные искорки. Но работники завода отрицают их вредное воздействие на здоровье людей. В таких условиях жили их родители, так живут они сами. Это для них норма. Говорят, что если болеют, то только простудными заболеваниями. К тому же предприятие делает инвестиции в новое, очищающее воздух оборудование.

Однако врачи местного детского диагностического центра признают, что в городе сложная обстановка с заболеваниями органов дыхания, много астматиков. По словам городского детского аллерголога Елены Бояренко (на фото), связь многих заболеваний с экологической проблемой города очевидна.

Фото: Наталья Соболева

Врачи подметили, что количество обращений растет, когда над городом стоит смог. В эти дни симптомы простудных заболеваний — насморк и першение в горле - ощущают даже здоровые дети и взрослые. Из 72 тысяч детского населения регулярное лечение от бронхиальной астмы получают около 500 человек. Еженедельно на первичный прием с этими же проблемами приходит 30-35 человек. Однако, обращает наше внимание зам. главного врача центра Галина Викторовна, в этом городе благодаря открытию нового центра диагностика заметно лучше, чем в других, где нет современной базы.

На войну из цехов уходят только призывники и резервисты, последних забирают на 3 месяца. Добровольцами тоже уходят, но редко. Возвращаясь, снова встают в строй.

К олигархам работяги относятся терпимо — они дают работу. У некоторых зарплата дошла до 50 тысяч гривен, что означает рекорд по металлургической отрасли. В среднем же зарплата на одного работника комбината составляет 18 тысяч гривен, или по-нашему 600 евро. Самый тяжелый труд в мартеновском цехе, где большие перепады температур. Обычно после работы в таком цеху на пенсии долго не живут. Но в современном производстве выбросы охлаждают, поэтому работа уже не так пагубно сказывается на здоровье.

Николай Коляда — металлург в поколениях. Фото: Наталья Соболева

Война не обошла стороной и завод. Как рассказал потомственный металлург и фотограф заводской газеты «Ильичевец вестник» Николай Коляда, в 2015 году на аглофабрику прилетел снаряд, разрушивший часть плиты. К счастью, это случилось ночью, когда в цехе никого не было.

В Мариуполе журналистам показали восточный квартал, при обстреле которого были жертвы, а также обстрелянное украинской армией здание полиции, которое 9 мая 2014 года захватили сепаратисты. В той заварушке погибли 20 повстанцев, поднявших оружие, и четверо полицейских.

Несмотря на все это народ Донбасса жаждет мира и готовится к встрече Нового года. Как же хочется, чтобы 2020 год принес мир на эту многострадальную землю.

Наталья Соболева

Нарва - Киев