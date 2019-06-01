Дата публикации: Вчера, 09:20 Просмотрено: 188

Посольство России в Эстонии осудило ограничения деятельности информационного агентства «Спутник», сообщает BNS.

Посольство считает, что «на неугодное СМИ навешиваются ярлыки «пропагандистского агентства» и «подразделения информационных операций».

"Вопиющие нарушения свободы слова в ситуации вокруг «Спутник-Эстония» получили широкий международный резонанс. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А.Дезир, как известно, подтвердил, что Евросоюз не принимал никаких санкций в отношении ИА «Спутник», и обратился к эстонским властям с призывом воздержаться от ненужных ограничений деятельности иностранных СМИ, способных повлиять на свободное распространение информации",- отмечает посольство.

Как пишет посольство в своем комментарии, руководители Эстонии заявляют о приверженности «высоким демократическим ценностям» и наличии в Эстонии «сильной демократии». «Хотелось бы, чтобы приверженность подобным заявлениям подтверждалась не на словах, а на практике. И ситуация вокруг данного информагентства это, как представляется, именно тот оселок, на котором проверяется готовность следовать собственным целеустановкам,- отмечает посольство.

Из-за санкции против кремлевского пропагандистского канала «Россия сегодня» работающая под наименованием «Спутник» организация вынуждена покинуть арендуемый в Таллинне офис и уже в октябре не могла через банк не выплачивать зарплаты.

В этой связи руководитель канала «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что это «не поможет» и что работники «Спутника» продолжат работать у себя дома. В таллиннском офисе «Спутника» работают 35 человек. «Россия Сегодня» учредила «Спутник» как свое международное подразделение в 2014 году. Генеральный директор компании «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев включен в список лиц, в отношении которых действуют санкции в связи с оказанной им поддержкой нарушения территориальной целостности Украины.