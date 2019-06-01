Кая Каллас в пятницу не пошла работать кассиршей

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Лидер Партии реформ Кая Каллас в пятницу не приступила к работе в качестве кассира, но в ближайшее время она основательно ознакомится с работой кассиров, сообщает BNS.

Лидер Партии реформ Кая Каллас в пятницу не приступила к работе в качестве кассира, но в ближайшее время она основательно ознакомится с работой кассиров, сообщает BNS.

Как сообщалось в пятницу утром, Каллас во второй половине дня планировала приступить к работе кассира в продуктовом магазине Maxima на Эхитаяте теэ в таллиннском районе Хааберсти, но это не произошло. По словам пресс-секретаря Каяра Казе, произошло недоразумение.

«Кая Каллас не станет сегодня кассиршей продуктового магазина Maxima в Хааберсти, - сообщил Казе. - К сожалению, произошло недоразумение в связи с запланированными на сегодняшний день событиями. Кая Каллас основательно ознакомится с работой кассиров в ближайшее время, не в качестве одноразового рассчитанного на пиар события. Идея этой инициативы заключалась в том, чтобы ознакомиться с нюансами условий работы в секторе обслуживания и подчеркнуть, что каждая профессия имеет ценность. Приносим извинения за возникшее недоразумение».