Война в Украине: люди ждут мира и возвращения домой. Репортаж редактора "Нарвской газеты"

Дата публикации: Сегодня, 12:08 Просмотрено: 84

Продолжаем публиковать материалы нашего корреспондента, ставшего в конце ноября участником пресс-тура в Украину. Сегодняшний репортаж посвящен жизни людей в восточной части этой страны.

Здание госпиталя стоит разрушенным и сегодня. Фото: Наталья Соболева

День Достоинства: о чем рассказывают школьникам

Через шесть часов путешествия на поезде «Киев-Славянск» прибываем в конечный пункт его маршрута и начинаем знакомство с городом с тех мест, где с апреля по июль 2014 года прошли самые ожесточенные бои.

Металлические буквы на бетонной стелле с названием Славянска, города областного значения, изрешечены снарядами. Говорят, что ее решили не реставрировать, а оставить как память о прошедших событиях. Пробиты насквозь также стены и крыши близстоящих частных домов. Хозяева одних уже заменили обшивку на новую, отверстия в других все еще напоминают о прошедшей в этих местах войне.

Нам показывают разрушенные бомбежками здания детского сада и госпиталя, где базировались захватчики, а таковыми участники встречи с украинской стороны считают, как вы понимаете, военных из России. И сразу успокаивают: из дошкольников и клиентов больницы в тех обстрелах никто, к счастью, не пострадал. Как и при обстрелах школы Славянска №21, которую на сегодняшний день при помощи спонсоров уже реконструировали. Сейчас в этой школе, которая теперь называется учебно-воспитательным комплексом №1, учится 118 детей, это классы с первого по девятый и детский сад. Соседний детсад, чье здание было разрушено во время обстрелов, школа взяла под свою опеку, выделив ему одно крыло. Классные помещения после ремонта стали небольшими, поскольку количество детей, как и в целом жителей, после начала военных действий в городе резко уменьшилось.

О событиях пятилетней давности группе иностранных журналистов рассказала Мирослава, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе. Свидетелем тех событий, развернувшихся в Славянске в 2014 году, сама Мирослава не была, поскольку является временным переселенцем из Луганской области.

Мирослава (на фото):

- Нашу проукраински настроенную семью из района боевых действий вывозили бойцы батальона «Айдар» во время второй волны оккупации. Из своего города Лутугино я уехала с больной мамой. Это случилось сразу после похорон отца, он умер от старости и болезни, так как не мог вызвать ни скорую, ни врача. С тех пор в Луганске я больше не была. Мама умерла год назад уже здесь, в Славянске. Знаю, что наш оставленный дом не разрушен. Он, как мне доносят весточки с родины, цел, и в нем проживает российский офицер. Здесь мы купили себе другой дом.

По словам Мирославы, на появление российских военных в Донбассе местные жители реагировали по-разному: одни радовались, другие прятались в подвалах, кто-то поспешил выехать на территорию, подконтрольную Киеву. Происходящее сегодня на востоке страны Мирослава называет не иначе как оккупацией Донбасса. «Это наша родная земля, - говорит она, - и ее захватили».

О том, как события развивались в Славянске, Мирослава знает исключительно из рассказов коллег и местных жителей. Война, как называют здесь те события, рассказывает Мирослава, для жителей города началась неожиданно, когда люди еще спали. Утром 5 апреля они увидели в городе военных, но не украинских.

Первое время после этого учебный процесс в школе продолжался, но уроки были сокращены. При малейшей тревоге детей распускали по домам. Когда раздавались взрывы, дети от испуга падали под парты, многие плакали. (И после окончания военных действий детей еще долго пугали громкие звуки. Со многими школьниками три года подряд работали приглашенные психологи, поскольку в штате самой школы своего психолога нет).

По данным кризисного психолога из Мариуполя Ларисы Чаговец, примерно 20 процентов детских психологических проблем связано с последствиями вооруженного конфликта. Это нервные тики, энурезы, панические атаки, обмороки... Когда медики начинают расспрашивать родителей такого ребенка, выясняется, что в его анамнезе всегда был какой-то эпизод, связанный с войной. В качестве лечения применяются методики, направленные на снятие мышечных зажимов и управление эмоциями.

В конце мая школа была полностью занята. Уроков больше не проводили. В здании закрепились, как говорят здесь, российские военные. Если внешние разрушения, вроде снесенной крыши и выбитых окон, ему нанесли украинские силы, когда выдворяли захватчиков, то на совести последних, считает руководство школы, внутренние разрушения. Непрошеные гости жили в классных помещениях, по словам Мирославы, они ломали, крушили школьную мебель, сжигали учебники и детские работы, чтобы обогреться. Изданий библиотечного фонда после этого в школе не осталось.

Украинские части освободили Славянск 5 июля 2014 года. Директор школы заснял на видео то, что от нее осталось, а до начала учебного года оставалось два месяца. На его просьбы помочь в восстановлении здания везде получал отказ. Спасла случайная встреча с видными политическими деятелями Украины министрами Арсеном Аваковым и Максимом Бурбака, а также председателем правления Ощадбанка Андреем Пышным. Пообещав помочь, они сдержали свое слово. Закупить мебель и учебные пособия помог фонд Ярослава Мудрого. Так День знаний состоялся!

20 ноября, в день посещения школы Славянска группой иностранных журналистов, в Украине отмечалась очередная годовщина Дня Достоинства и свободы. Ученикам этой школы, как и других школ в стране, напомнили о протестных акциях Евромайдана в ноябре 2013 года. Дети сами рассказывали об этих событиях, и их рассказ звучал на украинском языке.

Всеукраинский референдум, как один из вариантов решения статуса ДНР и ЛНР

Из-за войны в Украине сильно пострадали экономическое развитие региона, инфраструктура, благосостояние населения. Многие объекты получили значительные повреждения. По данным главы Донецкой области Павла Кириленко, с которым наша группа встретилась в Краматорске в здании Донецкой областной государственной администрации, с начала вооруженного конфликта были повреждены около 13200 жилых домов, а также многие административные здания. Из-за боевых действий в более безопасные места переехала четвертая часть населения области. Люди просто бросали свое жилье. Сегодня они мечтают о завершении войны и возвращении домой.

Восстановление пострадавших объектов на подконтрольной территории началось в 2015 году и проходит до сих пор. Прямо сейчас, к примеру, в Славянске восстанавливают психиатрическую больницу. В процессе возрождения помогает государство, которое выделяет тендерные средства на восстановление важных объектов. На днях руководитель области лично презентовал два важных инфраструктурных проекта: клинической больницы в Краматорске и модернизации водоснабжения компанией «Вода Донбасса». Претворение последнего позволит экономить воду, потери которой пока происходят как в связи с бывшими обстрелами, так и в связи с общей изношенностью водных магистралей.

Обстрелянную стеллу Славянска решили не восстанавливать в память о прошедших в городе боях. Фото:Андрей Коваленко

Глава области уверяет, что администрация Донецкой области не разделяет на своих и чужих ни пенсионеров, ни школьников, проживающих на оккупированной территории Украины. Чем сразу же провоцирует вопрос нашего кипрского коллеги.

- Вы сказали, что не разделяете людей, живущих на разных территориях. Тогда платят ли налоги те, кто живут на оккупированной территории?

- Наша цель, - отвечал руководитель области, - обеспечить им пенсионное обеспечение в соответствии с законом. Вопрос взимания платежей встанет в том случае, если они переведут свою деятельность на территорию, подконтрольную Украине. Вопрос пополнения казны государства за счет оккупированных территорий не стоит.

Другой наш коллега, журналист из Германии, познакомившийся накануне вечером в одном из киевских баров с ветераном украинского конфликта, спросил, почему тот, бывший воин, считает происходящее сегодня разведение войск путем к капитуляции Украины.

Павел Кириленко (на фото):

- Никакой капитуляции не было и не может быть. Разведение сил и средств сторон началось в ноябре 2019 года на участке Богдановка-Петровское Донецкой области. И к концу месяца это разведение завершено в тех местах, которые были определены первоначально Минскими соглашениями. Идет разминирование территорий.

На ключевой вопрос о том, предполагается ли автономия Донбасса, глава Донецкой области ответил так:

- Предполагается внесение изменений в законодательство Украины, с тем, чтобы однозначно было услышано мнение всего населения Донецкой области о том, в каком статусе в составе Украины они хотят видеть эти территории. Эти изменения должны произойти путем голосования населения, о чем еще в ходе своей предвыборной кампании говорил президент Украины. Это может быть всеукраинский референдум, или, как один из вариантов, референдум, проведенный в Донецкой области.

Из ответов на следующие вопросы следовало, что руководство Донецкой области не разделяет оптимизма французского лидера Макрона по поводу скорого сближения России и Украины, что «мирное и легальное проведение выборов на всей территории Донецкой области возможно только в ситуации полного контроля государства за своими границами и вывода наемных российских войск с оккупированных территорий Донбасса».

- Вопросов, по которым приходится принимать срочные решения, много, - подытожил встречу с журналистами Павел Кириленко. - Но главное, что все решаемо, кроме одного: нельзя смириться с тем, что каждый день мы теряем наших воинов и что в зоне конфликта гибнут мирные жители. А с этим мы, к сожалению, сталкиваемся.

Наталья Соболева

Нарва - Киев

Окончание следует.