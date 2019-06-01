Дата публикации: Вчера, 16:49 Просмотрено: 320

В связи с этим Спасательный департамент разработал рекомендации того, как подготовиться к шторму и что нужно делать во время сильного ветра.

Перед штормом:

· Соберите со двора все предметы, которые ветер может поднять.

· Запаркуйте машину под крышу или в гараж.

· Запаситесь едой и водой на случай отключения электричества.

· Заправьте в машину полный бак топлива.

Во время шторма:

· Оставайтесь в помещении.

· Не ездите на машине. Если поездка всё же необходима, то выберите подходящую скорость и следите за тем, чтобы деревья не упали перед вами на дорогу.

· Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Сообщите о них в службу Elektrilevi по номеру 1343. Если вы стали свидетелем или сами попали в опасную для жизни ситуацию, позвоните в Центр тревоги по номеру 112.