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Март Хельме подверг новое правительство и премьер-министра Финляндии острой критике

Министр внутренних дел, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме в интервью коммерческой радиостанции TRE Raadio подверг острой критике новое правительство Финляндии и его нового премьер-министра. Радиостанция TRE Raadio принадлежит члену EKRE Сийму Похлаку.

«От того, что теперь произошло в Финляндии, просто волосы дыбом встают, - охарактеризовал новое правительство Финляндии Март Хельме в воскресной передаче TRE raadio "Räägime asjast" (Поговорим о деле).

На прошлой неделе парламент Финляндии проголосовал за вступление в должность правительства самого молодого в истории страны премьер-министра, 34-летней Санны Марин.

«Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства», - сказал Хельме.

Занимающий пост министра внутренних дел Эстонии Март Хельме также выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сумеет постоять за интересы своей страны.

«Теперь мы в определенной мере на деле можем увидеть, как происходит историческая месть «красных» «белым», то есть, красные, которые еще в гражданскую войну в Финляндии в 1918 году хотели свергнуть Финляндскую республику, теперь дорвались до власти и отчаянно пытаются ликвидировать финское государство, сделать из Финляндии какую-то европейскую провинцию, которая хоть и будет еще называться Суоми или Finland, но на самом деле станет воплощением идеологической философии Фукуямы о конце истории», - заявил Хельме.

Март Хельме предрек, что следующим премьер-министром Финляндии на самом деле станет Юсси Халла-Ахо, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Истинные финны», идеологически родственной эстонской EKRE. По мнению Хельме, не может быть ничего более противоестественного, чем то, что сейчас происходит в Финляндии и не происходило в стране уже много столетий.





Юри Ратас призвал членов своего правительства уважительно относиться к финским коллегам

TAЛЛИНН, 15 декабря, BNS — Премьер-министр Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас призвал министра внутренних дел, председателя Консервативной народной партии (EKRE) Марта Хельме, а также других членов правительства уважительно относиться и сотрудничать с коллегами из нового правительства Финляндии — об этом BNS сообщила в воскресенье вечером пресс-служба правительства Эстонии.

«Финляндия — наш ближайший друг и союзник, с которым все правительства Эстонской Республики хорошо и тесно сотрудничали. На это не влияло то, какие демократические партии в двух странах входили в коалицию и ею управляли», - написал в Фейсбуке Ратас.

«Лично у меня было отличное сотрудничество как с двумя предыдущими премьер-министрами Финляндии, так и первый позитивный контакт с новым главой правительства, - отметил Ратас. - В последний раз я обсуждал с Санной Марин наши совместные интересы в ЕС, а также более тесное взаимодействие Северных стран и стран Балтии в четверг, накануне саммита ЕС».

«Жду от все членов эстонского правительства содержательного и уважительного сотрудничества с нашими финскими коллегами», - подытожил Ратас.

11 декабря позвонил новому премьер-министру Финляндии Санне Марин, поздравил ее с назначением на пост главы правительства и пригласил ее посетить Эстонию с визитом, подчеркнув, что между двумя соседними странами развивается сотрудничество во многих сферах, в том числе, в формате Северные — Балтийские страны. На следующий день в Брюсселе, на традиционной встрече лидеров Северных и Балтийских стран перед саммитом ЕС, Ратас сидел рядом с Марин. Финляндия сейчас является страной, председательствующей в ЕС.





Кальюлайд предложила Ратасу подумать об освобождении Хельме от должности главы МВД

Президент Керсти Кальюлайд обратилась к премьер-министру Юри Ратасу с просьбой рассмотреть вариант освобождения Марта Хельме от должности главы МВД, глава правительства не счел это нужным, передает Postimees.

«Я попросила премьер-министра рассмотреть вариант освобождения от должности министра внутренних дел. Невозможно быть одновременно частным лицом или председателем партии и в то же время не учитывать, что твои слова являются позицией правительства. На сегодняшний день это позиция, выраженная членом правительства Эстонской республики, именно так ее и следует рассматривать. Здесь много пищи для размышлений», - сказала Кальюлайд в интервью газете.

Она отметила, что роль премьер-министра заключается в том, чтобы постоянно оценивать, должен ли министр находиться в правительстве. «Те шаги, которые совершает правительство, и решения, которые оно принимает — ведут ли они Эстонию вперед, повышают ли уровень безопасности, сближают ли нас с союзниками. Это работа премьер-министра».

Кальюлайд отметила, что за последний месяц глава МВД Март Хельме дважды вмешивался в иностранную политику Эстонию и решительно пытался ее направлять.

«Сегодня [в понедельник] утром я разговаривала с Саули Нийнистё и попросила его передать премьер-министру Марин мои личные извинения. Я также призналась ему, как стыдно мне за все это», - сказала Кальюлайд.

«Все это влияет на нашу сеть безопасности. Выживание небольшого государства в особенно активном в геополитическом плане регионе во многом зависит от того, сколько у нас партнеров и союзников и какими они нас видят: похожими на них или другими», - сказала она.





Депутатская группа Рийгикогу осудила высказывания Марта Хельме

Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Финляндией осудила высказывания Марта Хельме в адрес правительства Финляндии.

Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Финляндией в понедельник выступила с заявлением, в котором подчеркивает, что Эстония и Финляндия – родственные народы, разделяющие единые ценности, заботы и радости, передал пресс-секретарь Рийгикогу.

«Наша дружба – крепче камня. Безопасность – неделима. Экономические отношения – тесные», – сказано в заявлении. - Как Эстония, так и Финляндия – государства, где происхождение, пол или должность, с которой человек начал карьеру, не определяют его сущность. Этим можно гордиться, находясь по любую сторону залива».

«Мы единогласно осуждаем высказывания Марта Хельме, которые подрывают дружбу и союзнические отношения. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы и в дальнейшем поддерживать хорошие отношения», - говорится в заявлении.

«Мы приветствуем вступление в должность премьер-министра Санны Марин и правительства Финляндии и от имени депутатской группы желаем успеха во всех начинаниях», – сказано в заявлении.

Председатель депутатской группы Рийгикогу по парламентским связям с Финляндией Таави Рыйвас направил заявление депутатской группе Эдускунты по парламентским связям с Эстонией.





Март Хельме обвинил ERR в оскорблении финского народа

По словам лидера Консервативной народной партии и главы МВД Марта Хельме, он не оскорблял премьер-министра Финляндии Санну Марин, финнов оскорбляет национальная вещательная корпорация (ERR), которая делает «из мухи слона».

Март Хельме заявил «Актуальной камере» в понедельник, что не оскорблял премьер-министра Финляндии Санну Марин. «Я никого не оскорблял. Вы своими репортажами и статьями оскорбили финский народ. Вы сделали из мухи слона. Мне больше нечего вам сказать».

На вопрос, почему Хельме причиняет вред репутации Эстонии и добрососедским отношениям между Эстонией и Финляндией, раздраженный Хельме ответил, что это ERR вредит репутации Эстонии.

Во вторник парламент Финляндии проголосовал за утверждение в должности правительства, которым руководит 34-летняя социал-демократка Санна Марин, в связи с чем Март Хельме, выступая в воскресенье на радиостанции TRE, заявил в том числе, что «Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства».

Хельме также выразил сомнения в том, что новое правительство Финляндии сумеет постоять за интересы своей страны.





Нийнистё передал Марин извинения Кальюлайд

Президент Финляндии Саули Нийнистё в понедельник передал премьер-министру и правительству Финляндии извинения президента Эстонии Керсти Кальюлайд за оскорбительные высказывания главы МВД Марта Хельме, передало информагентство STT.

По просьбе эстонской стороны между президентами состоялся телефонный разговор.

Хельме в радиоинтервью подверг сомнению компетенцию премьер-министра Финляндии Санны Марин и правительства страны. Он в том числе заявил, что продавщица стала премьер-министром. Марин говорила ранее, что в молодости работала продавщицей.

Позже Хельме пояснил, что, оценивая новое правительство Финляндии, он выразил точку зрения как свою лично, так и EKRE, но не правительства Эстонии.

Во вторник парламент Финляндии проголосовал за утверждение в должности правительства, которым руководит 34-летняя социал-демократка Санна Марин, в связи с чем Март Хельме, выступая в воскресенье на радиостанции TRE, заявил в том числе, что «Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства».





Хельме не должен оставаться на посту главы МВД - социал-демократы

Парламентская фракция Социал-демократической партии считает, что глава МВД Март Хельме, оскорбивший премьер-министра Финляндии Санну Марин, нанес серьезный вред отношениям между Эстонией и Финляндией и должен покинуть свой пост.

Фракция социал-демократов считает, что глава МВД Хельме, оскорбивший премьер-министра Финляндии, социал-демократа Санну Марин, нанес серьезный вред отношениям между Эстонией и Финляндией, передал BNS в понедельник пресс-секретарь партии. Председатель Социал-демократической партии и руководитель парламентской фракции социал-демократов Индрек Саар подчеркнул, что, по оценке, соцдемов, крайне важно, чтобы на этот раз Хельме понес серьезную ответственность.

Во вторник парламент Финляндии проголосовал за утверждение в должности правительства, которым руководит 34-летняя социал-демократка Санна Марин, в связи с чем глава МВД Эстонии Март Хельме, выступая в воскресенье на радиостанции TRE, заявил в том числе, что «Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства». Хельме также выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сумеет постоять за интересы своей страны.

«Естественно, слова Хельме очень больно ранили членов нашей партии. Мы очень высоко ценим отношения с Финляндией, очень высоко ценим межпартийные отношения с социал-демократами Финляндии и решительно осуждаем нападки на их председателя и главу правительства. Мы также отдельно обратимся к премьер-министру Финляндии и социал-демократам Финляндии, чтобы разъяснить позиции Эстонии», – отметил Саар.

Члены парламентской фракции социал-демократов считают, что Март Хельме после своего внешнеполитического провала не может оставаться в правительстве.

«В ближайшие часы мы проведем переговоры с другими политическими силами и затем решим свои дальнейшие шаги», – подчеркнул Саар.





Март Хельме: я не ставлю под сомнение теплые отношения Эстонии и Финляндии

Лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме в переданном в воскресенье вечером BNS комментарии разъяснил, что, оценивая новое правительство Финляндии, он выразил точку зрения как свою лично, так и своей партии, вместе с тем заверив, что сотрудничество и дружеские связи Эстонии и Финляндии сохраняются на прежнем уровне.

«Я считаю необходимым разъяснить, что, 15 декабря в эфире радиостанции TRE Raadio в передаче «Поговорим о деле», давая оценку новому левому правительству Финляндии, я выражал мнение не правительства Эстонии, а высказывал всего лишь свою личную позицию и мнения, вытекающие из мировоззрения нашей партии», 0- написал Хельме.

«Ни в коем случае я не ставлю под сомнение стабильность доброго сотрудничества и дружеских связей между Эстонией и Финляндией», - написал министр внутренних дел.

По словам Хельме, разногласия между политиками ни в коей мере не влияют на теплые чувства жителей Эстонии к народу Финляндии.

Премьер-министр Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас призвал министра внутренних дел Марта Хельме, а также других членов правительства уважительно относиться и сотрудничать с коллегами из нового правительства Финляндии.

Март Хельме в интервью коммерческой радиостанции TRE Raadio подверг острой критике новое правительство Финляндии и его нового премьер-министра. Радиостанция TRE Raadio принадлежит члену EKRE Сийму Похлаку.

«От того, что теперь произошло в Финляндии, просто волосы дыбом встают, - охарактеризовал новое правительство Финляндии Март Хельме в воскресной передаче TRE raadio "Räägime asjast" (Поговорим о деле).

На прошлой неделе парламент Финляндии проголосовал за вступление в должность правительства самого молодого в истории страны премьер-министра, 34-летней Санны Марин.

«Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства», - сказал Хельме.

Занимающий пост министра внутренних дел Эстонии Март Хельме также выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сумеет отстоять интересы своей страны.





Тоомас Ильвес и Урмас Паэт подвергли критике заявления Марта Хельме по поводу Финляндии

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и бывший министр иностранных дел Урмас Паэт в воскресенье вечером подвергли резкой критике министра внутренних дел, лидера Консервативной народной партии (EKRE) Марта Хельме, допустившего оскорбительные высказывания в адрес членов нового правительства Финляндии.

Ильвес в социальных сетях написал, что теперь внешней политикой Эстонии управляют из Министерства внутренних дел, сообщает BNS.

«Сегодняшним беспрецедентным оскорблением в адрес правительства Финляндии управление внешней политикой Эстонии перешло от президента, от премьер-министра и от министра иностранных дел в руки Министерства внутренних дел. Теперь важные и обращающие на себя внимание заявления поступают именно оттуда», - написал Ильвес в воскресенье вечером в Твиттере.

По словам реформиста, депутата Европарламента Паэта, заявления Хельме в адрес Финляндии наносят ущерб отношениям Эстонии с одним из своих ближайших союзников. У деятеля, выступающего с подобными высказываниями, налицо видные издалека проблемы ментального характера, подчеркнул Паэт.

«Член правительства Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме своими сегодняшними заявлениями нанес серьезный ущерб отношениям Эстонии с одним из ближайших наших союзников и друзей, с Финляндией.

Заявление в радиоэфире о том, что правительство Финляндии пытается уничтожить Финское государство, свидетельствует об очевидной проблеме ментального характера его автора», - указал бывший министр иностранных дел Эстонии Паэт на заявление Хельме в воскресной передаче коммерческой станции TRE Raadio „Поговорим о деле».

«Однако же выступающий с подобными утверждениями и нарушающий отношения с важным для нас соседним государством деятель сидит в правительстве Эстонии, руководимом Юри Ратасом. Если его недавние высказывания о «смерти мозга» у членов Рийгикогу и похвальба по поводу того, как он избивал людей в первую очередь наносят вред политике самой Эстонии и правительству в глазах жителей нашей страны, то оскорбления в адрес Финского государства и его граждан переходит уже все границы. Такого рода речи — это опасная дурь, подрывающая отношения Эстонии с ее ближайшими союзниками», - подчеркнуо Ратас.

«Представьте себе, какая буря разразилась бы в Эстонии, если бы член правительства Финляндии и ее министр внутренних дел заявил бы, что в Эстонии в лице EKRE к власти пришли нацисты, которые хотят истребить эстонское правительство. Это совершенно очевидно коснулось бы не только избирателей EKRE, но гораздо более широкого круга людей. Поскольку такого рода оценки мы просто даже не предполагаем услышать от представителя правительства ближайшего к нам государства, - привел аналогию Паэт. - И тем не менее, такого рода заявления по поводу нашего ближайшего друга и важного союзника Финляндии делает министр внутренних дел Эстонии Март Хельме».

Евродепутат назвал заявления Хельме серьезным международным ущербом.

«И я больше не желаю слышать невнятное бормотание премьер-министра Ратаса, его оправдывания Марта Хельме. Мне стыдно, что правительство Эстонии так себя ведет по отношению к Финляндии и к финнам. И хоть немного отмыть этот стыд и позор премьер-министр может только своей решительностью, как можно быстрее освободив от должности министра, серьезно вредящего Эстонии. Это уже не шутки», - заявил Урмас Паэт.



Ратас должен в течение дня освободить Хельме от должности - Кая Каллас

По словам лидера Партии реформ Каи Каллас, премьер-министр Юри Ратас должен в течение дня освободить от должности главу МВД Марта Хельме, который оскорбил правительство Финляндии и лично премьер-министра Финляндии.

«Заявления Марта Хельме наносят ущерб международной репутации Эстонии, это уже не внутриполитическая борьба, а ситуация, которая позорит Эстонию в целом, - написала Кая Каллас в понедельник в Facebook. - Если Юри Ратас руководит этим правительство, у него есть время до вечера, чтобы отнести в Кадриорг заявление об освобождении Марта Хельме от должности министра внутренних дел. Если он этого не сделает, мы будем вынуждены инициировать вотум недоверия Марту Хельме».

Во вторник парламент Финляндии проголосовал за утверждение в должности правительства, которым руководит 34-летняя социал-демократка Санна Марин, в связи с чем Март Хельме, выступая в воскресенье на радиостанции TRE, заявил в том числе, что «Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства». Хельме также выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сумеет постоять за интересы своей страны.

«Министр внутренних дел оскорбил правительство Финляндии и подверг личной нападке новую премьер-министра Финляндии. Тем самым он причинил ущерб отношениям между Эстонией и Финляндией, - заявила Каллас. - Ни премьер-министр, ни глава МВД не воспользовались возможностью извиниться перед Финляндией и премьер-министром Финляндии. Юри Ратас уже давно не контролирует происходящее в его правительстве».



Нынешнее правительство может развалиться - Март Хельме

Председатель Консервативной народной партии (EKRE) и глава МВД Март Хельме заявил перед заседанием коалиционного совета в понедельник, что правящая коалиция Центристской партии, EKRE и Isamaa может развалиться, передает Delfi.

«Я ни перед кем не буду извиняться, - заявил Хельме. - Я могу сказать финнам, что ценю их вклад в Освободительную войну, ценю их государство благосостояния и так далее».

Хельме добавил, что правительство несет ответственность и он также несет ответственность. «Но я не буду извиняться. Крайне вероятно, что правительство развалится».

Во вторник парламент Финляндии проголосовал за утверждение в должности правительства, которым руководит 34-летняя социал-демократка Санна Марин, в связи с чем Март Хельме, выступая в воскресенье на радиостанции TRE, заявил в том числе, что «Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства».

Хельме также выразил сомнения в том, что новое правительство Финляндии сумеет постоять за интересы своей страны.



Март Хельме извинился перед премьер-министром Финляндии

Глава МВД и председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме сказал, что приносит извинения премьер-министру Финляндии, передал портал новостей ERR.

«Эта конкретная фраза о премьер-министре Финляндии, которую вы истолковали как унизительную, я ее истолковал как одобрение. Одобрительное наблюдение, что можно с низкого социального уровня ценой труда выйти в политику высшего звена», - сказал Хельме.

«Во-вторых, если кто-то неправильно понял это во многом из-за того, как расставила акценты пресса Эстонии, я хочу сказать, что приношу извинения премьер-министру Финляндии, если это недоразумение произвело эффект и в Финляндии», - сказал Хельме.

По сообщениям BNS