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Дата публикации: Сегодня, 15:48 Просмотрено: 123

Мужчина, включавший в своей квартире запись ржания лошадей, арестован в Нижнем Новгороде. Сообщает Gazeta.ru со ссылкой на «Интерфакс» и пресс-службу городского МВД.



По данным правоохранительных органов, нижегородец изводил соседей записью лошадиного ржания с апреля 2018 года. Сотрудники отдела внутренних дел доказали его причастность к «причинению психических страданий» жильцам дома.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Истязание», мужчина был заключен под стражу.

Ранее стало известно, что 46-летний житель Нижнего Новгорода, изводивший соседей записью конского ржания, был задержан.