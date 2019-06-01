+Галерея. Война в Украине: паны дерутся, а у холопов чубы трещат

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События на востоке Украины сегодня волнуют всех. К теме мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе приковано внимание не только политиков из разных уголков мира, но и простых жителей многих стран. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Эстонию, президента которой он благодарил за поддержку “суверенитета и территориальной целостности Украины”. 9 декабря в Париже прошла встреча в нормандском формате на уровне лидеров Украины, России, Франции и Германии, от которой ждут решения вопроса по разводу войск и поддержанию порядка в т.н. «серой зоне».

Журналистам рассказали, что министерство работает на подконтрольной Киеву территории, чтобы вернуть доверие ее жителей и реинтегрировать их. Фото: Наталья Соболева

А еще раньше Россия вернула Украине задержанные в Керченском проливе корабли. Правда, как поговаривали в Киеве, изрядно потрепанные — без навигационного оборудования, силовых установок и прочей начинки. Спросите: откуда такая осведомленность?Корреспондент нашей редакции в конце ноября побывала в Киеве, где участвовала в пресс-туре, организованном Академией украинской прессы и профинансированном американской стороной. Именно поэтому в нашем материале мы будем говорить исключительно о том, что нам довелось увидеть и услышать в тех местах, где нас встречали и которые наметили для посещения иностранных корреспондентов наши украинские коллеги.

Спешат по делам и готовятся к Рождеству

Киев, в который я добиралась двумя авиарейсами в один из последних дней ноября, жил обыденной жизнью мегаполиса. Люди спешили по своим будничным делам, ходили по магазинам, «ныряли» в метро, присматривались к рождественским сувенирам — все как в любой европейской столице. И ничто в этой атмосфере не напоминало о том, что всего лишь в нескольких часах езды отсюда идут вооруженные действия.

Чтобы сориентироваться на местности в столице своей родины (да-да! В Украине, как раз в районе нынешнего вооруженного конфликта, меня угораздило родиться, но не взрослеть, не учиться и так далее), я обошла ближайшие к нашему отелю Ibis улицы: Льва Толстого, а также Тараса Шевченко, Семена Петлюры и других менее знакомых мне знаменитых украинцев. В кафе популярной сети «Катюша» отведала вареников. Правда, фирменным блюдом у них оказались не те вареники, которые из сметаны сами прыгали в рот ленивого казака Пацюка из повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед рождеством», а удивительно вкусные пельмешки с начинкой из разных сортов мяса в сливочном соусе и с грибами. Мой ужин обошелся в 200 гривен или по-нашему в 8 евро.

Метро, отель Hilton, цирк, университет — далеко не полный перечень интересных мест, повстречавшихся на улице Тараса Шевченко, куда следовало бы заглянуть. Но до начала программы нашего 5-дневного пребывания в Украине успеваю лишь заскочить в некоторые магазины и заметить, что молоко, к примеру, там стоит немного дороже, чем у нас. Из предлагаемых товаров к Рождеству привлекали взгляд текстильные изделия, расшитые узорами и рисунками национального характера. Ручная работа стоит очень дорого. Но перед красивым летним льняным платьем с машинной вышивкой, что обошлось мне в 2000 гривен или 75 евро, я не устояла. Другой пакет был набит коробками конфет и шоколадом недорогой марки Roshen.

«Украина нуждается в помощи»

Война на востоке Украины была главным лейтмотивом любой из прошедших встреч нашей группы иностранных журналистов (по одному от Германии, Испании, Болгарии, Грузии, Кипра, Литвы и Эстонии). Цель приглашения в эту страну журналистов из европейских государств лучше других, пожалуй, пояснил Алексей Ильяшенко, замминистра по евроинтеграции украинского Министерства временно оккупированных территорий и внутреннего перемещения.

Алексей Ильяшенко:

- Сегодня Украина находится в очень опасной ситуации, наша страна нуждается в помощи и совете. Нарушения прав человека, нелегальные задержания происходят на оккупированной территории — на Донбассе и в Крыму. Помочь пострадавшим, предоставить им адвокатов иногда удается только с помощью международных организаций, некоторых стран и их посольств. Главный враг Украины — это не русский народ, с которым мы всегда были друзьями, а руководство Российской Федерации. Мы должны быть открытыми и честными, и того же ждем от друзей и коллег, чтобы остановить агрессию на востоке Украины. Мы понимаем, что другие государства стараются держать нейтралитет, но мы готовы предоставить честную информацию всем интересующимся истинным положением дел.

В ответах на последовавшие за этим вступлением вопросы журналистов замминистра рассказал, что за пять лет, которые длится конфликт, с оккупированных территорий выехало свыше 1 млн человек. Часть из них вообще покинула страну, но большинство перебралось на территории, подконтрольные Киеву, и сегодня уже прижилось на новых местах, чувствует себя там комфортно.

Несмотря на происходящее разграничение войск, ситуация нормализовалась не по всей линии фронта, кое-где обстрелы еще ведутся. Уровень жизни людей за линией разграничения очень низкий, поэтому на помощь приходят различные гуманитарные организации, предоставляющие медицинские услуги, лекарства и одежду. Не скрывают в министерстве, что и с российской стороны нуждающимся тоже поступает помощь. Из документов лиц, проживающих в непризнанных республиках ЛНР и ДНР, Киев признает лишь справки о рождении и смерти. Учиться в украинском вузе на подконтрольной официальным властям Украины территории молодой человек с аттестатом ЛНР или ДНР не сможет. А чтобы получить пенсию, житель этих мест должен ехать за ней в Киев.

Само Министерство временно оккупированных территорий работает в подконтрольном Киеву регионе, чтобы вернуть доверие его жителей и реинтегрировать их, чтобы люди могли получать там образование, учебники, газеты, чтобы предоставлять им медицинские и гражданские услуги.

Ответственная за масс-медиа Юлия Плищенко отметила, что другой задачей учреждения является поддержка ветеранов конфликта, которых насчитывается уже 380 тысяч, включая не только мобилизованных бойцов и пострадавших в Революции достоинства в Киеве (другое ее название Евромайдан), но и членов их семей. На вопрос «что думают ветераны по поводу развода войск?» Плищенко ответила, что главное опасение резервистов заключается в том, что в случае чего они будут вновь призваны к оружию, мобилизованы.

Президенту предложили изучать историю

Украинский народ явно устал от вой­ны, и лучше всего это продемонстрировали президентские выборы в мае нынешнего года, когда президентом Украины был избран Владимир Зеленский, хорошо знакомый телезрителям актер комедийного украинского телесериала «Слуга народа», в котором обычный человек из народа стал президентом. Но удержать популярность, будучи в президентской должности, «человеку из народа» оказалось не так-то просто. И сегодня к президенту есть претензии у самых разных политических сил.

Например, депутат Верховной Рады, продюсер, бывший журналист, представляющий партию «Европейская солидарность» Володимир Ариев, встретившийся с нами в Киеве, посоветовал президенту и властям, склонным к принятию российского сценария выхода из конфликта, выучить основы истории Украины и России, начиная с 17 века. «Мы хотим мира, но не любой ценой, - говорит он. - За годы истории не соблюдался ни один документ, подписанный Украиной и Россией».

Господин Ариев считает наивными надежды Зеленского на компромисс с Россией, он не сомневается в том, что «Европа делает большую ошибку, думая, что Путина можно умиротворить», а сам план Путина, по его пониманию, «заключается в том, чтобы подорвать войной Украинское государство, продолжать поставлять оружие сепаратистам (во время замораживания конфликта) и вообще заманить Украину в ловушку, закрепив в украинском законодательстве специальный статус непризнанных территорий». Также депутата Верховной Рады не удовлетворяет общение украинского президента с Трампом. По его признанию, «украинцам стыдно читать переписку Трампа с Зеленским, из которой видно, что администрация Трампа решила использовать Зеленского как марионетку».

Отвечая на вопросы зарубежных журналистов, господин Ариев говорил также о том, что меняющиеся настроения в Европе могут привести к тому, что с постройкой «Северного потока-2» транзит газа в Европу через Украину прекратится, что в автономии Донбасса нет резона, поскольку она чревата потерей целостности Украины: «Вот была автономия у Крыма, и что в результате?», что Украине нужна сильная реакция европейского сообщества. По его словам, у Украины своя модель разрешения конфликта, состоящая в разведении войск, введении миротворческих сил, проведении выборов и последующей реинтеграции территорий, в отличие от российской модели, предполагающей медленное разоружение Украины, нефтяной и газовый шантаж не только Украины, но и Европы, принятие Донецка и Луганска, проведение выборов и только после этого - отвод войск.

Кто воюет в Украине?

Не удержались журналисты, чтобы не спросить у представителя Верховной Рады о том, как быть с ответами российского лидера на вопросы зарубежных журналистов на пресс-конференциях, где он говорит о том, что на украинской территории не воюет ни один кадровый российский военный и ни одна из частей Российских вооруженных сил. Вот что ответил на это господин Ариев (на фото):

- Российские военные были в плену, у них есть военные билеты Российской Федерации. Стратегия России — посылать своих солдат с документами республик (ДНР и ЛНР — прим. ред.). Но в ходе расследования их можно опознать как кадровых военных России. Позднее российская сторона заявляла, что эти военные прежде были уволены.

Какие мифы и как развенчивает «Громадськое радио»

Сведения о том, что в Украине нет внешних сил, назвала одним из информационных мифов и исполнительный продюсер независимой радиостанции «Громадського радио» Ирина Кондратенко. Радиостанция позиционирует себя как независимая, честная и неангажированная, подающая информацию в основном на восток государства и в Мариуполь. Радиостанция имеет передатчики, стоящие на линии разграничения, благодаря чему ее могут слушать в Горняке, Пахмуте, Северо-Донецке и до Луганска. Однако недавно радиостанции удалось получить свою частоту вещания в Киеве, что сотрудники расценивают как новый шанс на выживание. Своей основной задачей редакция радио считает развенчивание мифов, которые, по словам Кондратенко, «валятся из русских СМИ». Журналисты попросили рассказать об этих мифах подробнее.

Ирина Кондратенко:

- Первый и самый главный миф о том, что в Украине идет гражданская война, что это не внешние силы пришли на территорию Украины, чтобы оккупировать определенное количество территории, а что это внутренний конфликт. Но это не внутренний конфликт. Это внедрение России на нашу территорию. Это основная позиция, которую мы транслируем: в Украине не гражданская война, у нас идет полноценная война с внешним агрессором.

В течение последних 5-6 лет на тех территориях создавалась картинка, что все происходит по вине правительства Украины, а внешний агрессор к происходящему не имеет никакого отношения, что на территории Украины нет российских войск, что туда не поставляется никакое оружие и люди со стороны России не приходят в Украину. Но наши люди были и в районе разграничения, и в Донецке, и в Луганске. У нас есть свои журналисты-информаторы, которые работают непосредственно там. Начиная с 2013 года все происходящее в Крыму и на Донбассе освещается нами с позиций того, как это видят наши люди, находящиеся в зонах оккупации.

По словам Ирины Кондратенко, эту работу выполняют волонтеры, которые «желают делать честную журналистику» и за скромную плату поставляют определенное количество сюжетов. Также корреспонденты имеют возможность общаться с людьми по другую сторону линии разграничения. «Громадськое радио» заблокировано в России, но его можно слушать на территории Донецкой и Луганской областей, откуда приходит обратная связь.

По словам Кондратенко, база информаторов, на сообщения которых сейчас опирается радиостудия, формировалась с 2013 года. «Если мы хотим проверить какую-то новость, - утверждает она, - то перепроверяем эту информацию с помощью своих ближайших к месту источников. Если перепроверить такую информацию мы не можем, то в эфир ее мы не даем. Дело в том, что мы не гонимся за количеством просмотров, мы гонимся за проверенными фактами. Нами можно проверять факты и это наша маленькая миссия».

Ирина говорит, что на независимом радио могут работать лишь журналисты, не испорченные подконтрольными олигархам СМИ, которых в Украине достаточно много.

Другие мифы, которые развенчивает «Громадськое радио»: опустение страны с открытием границ или миф о Гейропе.

Журналист — опасная профессия

В Украине очень высок уровень атак на журналистов, поэтому одной из главных задач Национального Союза журналистов Украины, знакомство с которым было следующим пунктом нашей программы, является защита прав своих членов. По статистике Сергея Томиленко, главы союза, охватывающего 19 тысяч журналистов и имеющего 24 локальных отделения, в Украине в год совершается порядка 80 атак на представителей журналистской профессии. Совершают эти атаки как простые граждане, так и силовики, политики, полицейские. Ощутимых наказаний за эти нападения, к сожалению, не происходит.

Одно из двух убийств журналистов в мире, совершенных в этом году, произошло в Украине, где в центре Черкасс был жестоко избит занимавшийся расследованием на тему локальной коррупции журналист Вадим Комаров, скончавшийся от побоев в больнице.

В начале ноября в Украине состоялись специальные парламентские слушания на тему безопасности представителей прессы. По словам Томиленко, их победой стало то, что в МВД Украины определили двух чиновников высшего уровня, ответственных за эту проблематику. Их задачей отныне станет составление через каждые три месяца публичного отчета о прогрессе в расследованиях по нападениям на журналистов.

Однако Украинский союз журналистов обеспокоен тем обстоятельством, что местные чиновники и политики все чаще вешают ярлыки на неугодных журналистов, на самом деле не нарушающих украинское законодательство, называя их то пророссийскими, то правыми или неправыми, то патриотами или непатриотами, то агентами Москвы или Вашингтона.

Другим поводом для беспокойства стало обсуждение новаций, которые недавно презентовало украинское правительство. Речь идет о радикальных изменениях медиазаконодательства, направленных на жесткий контроль деятельности как всех медиа, так и отдельных журналистов. Ответственный за это законодательство Минкульт таким образом намерен бороться с дезинформацией, генерируемой российской стороной. Но, как считают в Союзе журналистов Украины, предлагаемые для этого меры могут стать и инструментами давления на журналистов, критикующих действия украинских властей.

За что избивают журналистов?

Каких журналистов и за что избивают в Украине, поинтересовались участники пресс-тура.

Сергей Томиленко:

- Главный тренд по нападениям - это представители пророссийских медиа. В прошлом году было зафиксировано три случая избиения журналистов в прямом эфире телеканала NEWSONE. В двух случаях это были девушки с микрофонами в руках, на которых радикалы нападали во время работы в прямом эфире. Применять силу против пророссийских медиа призывают политики-радикалы.

Мы требуем от правительства остановить радикалов, поскольку они чувствуют безнаказанность, ведущую к новым нападениям. Если раньше они нападали на сотрудников пророссийских каналов, то потом начали избивать журналистов локальных изданий в регионах. А буквально этим летом избили трех журналистов государственного украинского патриотического канала Укринформ. И это нападение осталось безнаказанным.

Организации, совершившие эти нападения, идентифицированы, их лидеры на виду, но власти сами их либо боятся, либо контролируют. Последние нападения на совести организации «Традиция и порядок», члены которой называют себя патриотами.

Предполагаем, что власти поддерживали развитие этих группировок еще при Петре Порошенко. Считаем, что они связаны со спецслужбами Украины и предназначались для неофициального воздействия на политических оппонентов.

Что касается украинского населения, то оно не поддерживает радикалов. Надо отметить, что в Украинском парламенте их нет вообще. Это маргиналы, запугивающие общество своей агрессией, на Украине их боятся.

Несмотря на то, что их идеология направлена против России, мы считаем, что происшествия с радикалами для России наоборот выгодны, поэтому не исключаем, что они поддерживаются и Россией.

В Украине нет официально зарегистрированных телеканалов, ведущих курс на сближение с Российской Федерацией. Но есть 3 новостных канала, собственник которых близок к одному из лидеров пророссийской парламентской силы Виктору Медведчуку. Однако эта партия не нарушает законодательство, против нее не ведется уголовных дел либо преследований, она освещает в этих медиа парламентские взгляды. Эти каналы приглашают политиков от всех политических сил, поэтому нельзя называть их чисто партийными.

Вне сомнения, Донбасс, где началась война, был и остается самым опасным регионом для деятельности журналистов. Но сейчас, когда ситуация на границе стабилизировалась, нападений на журналистов на территории, которую контролируют украинские власти, не фиксируется.

Распознавать фейки учат с детства

В Украине очень серьезное внимание уделяют вопросам развития критического мышления, умению противостоять пропаганде, искать и находить объективную информацию. О том, что навыки медиаграмотности украинским учащимся начинают прививать еще в начальной школе, группе иностранных журналистов рассказала представитель Министерства образования и науки Украины Раиса Евтушенко (на фото внизу).

Говоря о реформе образования и планах министерства по строительству новой украинской школы, Раиса Евтушенко упомянула о том, что в какой-то мере в ходе этого процесса будет использован и опыт Эстонии, показавшей согласно итогам международных исследований прекрасные результаты по части знаний учащихся. С работой системы образования Эстонии Раиса Евтушенко вместе с коллегами смогла познакомиться в Таллинне, где специалисты из Украины знакомились с различными инновациями в школах и детсадах, включая действие в нашей стране методики языкового погружения.

Помимо разработки и утверждения стандартов начальной и основной школы, которые утверждаются Постановлением кабинета министров Украины, одной из задач является переход на образование по компетенциям. Это значит давать детям не только глубокие знания по предметам, но и навыки того, как эти знания можно применить в жизни.

О необходимости внедрения медиаграмотности в Украине, по словам Евтушенко, впервые начали говорить с 2014 года. Почему не раньше? Потому, вероятно, что до Революции достоинства президенту Януковичу было выгодно, чтобы люди верили тому, о чем читают в газетах.

С агрессией РФ в 2014 году, сказала Раиса Евтушенко, стало ясно, что Украина проигрывает информационную войну, и заняться этим вопросом следует на государственном уровне.

Тысячу учителей начальной школы обучили тому, как работать с детьми, чтобы они могли анализировать текст, распознавать фейки (подделка, фальсификация, фальшивые новости). Труднее всего эта учеба давалась учителям, выросшим в советское время и привыкшим верить всему напечатанному.

Переподготовка учителей продолжается и сегодня. Она проходит по нескольким направлениям: помимо учителей начальной школы, которые работают по новым программам и пособиям, переобучают педагогов-предметников, педагогов институтов и университетов, методистов институтов последипломного образования.

О том, как внедрить в ту или иную тему медиаграмотность, думают специальные рабочие группы. А сам проект по ее внедрению должен охватить 600 школ Украины.

Точной статистики молодежи, уезжающей за рубеж, в министерстве не ведется. Но многие, отучившись в Англии или Голландии, возвращаются обратно, чтобы учиться на родине в магистратуре. Миграция, по словам Евтушенко, это проблема не только Украины.

В Украине пока еще есть школы, в том числе частные, работающие на языках национальных меньшинств — польском, румынском, русском, болгарском, еврейском. Однако в соответствии с новым законом об образовании эти школы должны постепенно переходить на украинский язык. В основной школе обучение ведется частью на родном, частью на украинском языке. В старшей школе все предметы, за исключением родного языка, будут преподаваться на государственном. Это практика многих стран, заключила госпожа Евтушенко, потому что без знания государственного языка невозможно поступить в университет.

...А ранним утром следующего дня поезд уносил нашу группу иностранных журналистов в так называемую серую зону, в районы, которые затронула война.

Наталья Соболева,

Нарва - Киев

Продолжение следует...

Фотогалерея: Наталья Соболева



