Ида-Вируские самоуправления попросили значительно ускорить строительство шоссе Йыхви-Нарва

Строительство современного транспортного коридора жизненно необходимо для развития Ида-Вируского уезда в условиях сворачивания сланцевой энергетики и должно быть значительно ускорено по сравнению с нынешними планами, считают руководители местных самоуправлений на северо-востоке Эстонии.

Программа дорожного строительства на 2021-2030 годы предусматривает строительство четырехполосной дороги между Нарвой и Йыхви. Автор: ERR

Соответствующее предложение за подписью мэров Нарвы, Силламяэ и Нарвы-Йыэсуу, а также старейшин волостей Тойла и Люганузе поступило в Министерство экономики в рамках согласования программы дорожного строительства на 2021-2030 годы.

По их мнению, эта программа не способствует реализации целей, закрепленных в стратегии развития Ида-Вирумаа как части быстро развивающегося региона, состоящего из Северной и Южной Эстонии, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Необходимость существенно ускорить создание современной транспортной инфраструктуры в Ида-Вирумаа обосновывается тем, что основа местной экономики - сланцевая энергетика - быстро теряет конкурентоспособность в условиях новой климатической политики. Между тем для привлечения новых предприятий и создания новых рабочих мест требуются безопасные и удобные дороги.

В связи с этим Министерство экономики просят внести изменения в программу дорожного строительства, чтобы четырехполосное шоссе на участке Йыхви-Нарва было построено не к 2030, а уже к 2027 году.

Кроме того, ида-вируские самоуправления считают необходимым перенести строительство дорожной развязки в Силламяэ с 2024 на 2020 год, а развязок в районе Йыхви-Тойла - с 2026-2028 на 2020-2023 годы. Также предлагается запланировать на 2027-2030 годы строительство многоуровневых развязок в местах пересечения шоссе Таллинн-Нарва с дорогами Кохтла-Ярве - Кукрузе - Таммику теэ и Кивиыли - Варья теэ.

Представляя в ноябре программу дорожного строительства на 2021-2030 годы, министр экономики и коммуникаций Таави Аас отметил, что для ускорения работ по перечисленным объектам следует использовать государственно-частное партнерство. По словам министра, юридические рамки для таких проектов разрабатываются.

Источник: rus.err.ee