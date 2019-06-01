Коалиция намерена отменить аптечную реформу в полном объеме

В правительственной коалиции созрел план по отмене как принятой пять лет назад аптечной реформе в полном объеме, так и большинства ограничений, которые в данный момент регулируют рынок торговли лекарствами.

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Соответствующий законопроект, разработанный рабочей группой по анализу аптечной реформы, будет, по всей вероятности, внесен в ближайшую пятницу или понедельник, сообщил 5 декабря портал ERR.ee.

По данным ERR, задержка с передачей законопроекта связана с Центристской партией, в которой пока нет окончательного консенсуса по поводу предложенных решений.

Рабочая версия законопроекта переворачивает реформу с ног на голову: она предусматривает отмену требования, согласно которому доля участия в каждой аптеке в размере более 50% должна принадлежать провизору, отмену запрета на владение аптеками для оптовых торговцев лекарствами и смягчение ограничений на филиалы аптек.

По поводу снятия ограничений с рынка розничной торговли лекарственными препаратами, т.е. разрешения продавать безрецептурные препараты в обычных магазинах и автозаправочных станциях, окончательное решение пока не принято.

Аптечная реформа

Пять лет назад был утвержден план аптечной реформы, согласно которому с 1 апреля 2020 года каждая аптека должна принадлежать провизору, то есть специалисту с высшим фармацевтическим образованием. Одному провизору разрешается владеть не более чем четырьмя аптеками (в городах с населением более 4000 человек), в одной из которых он должен сам работать директором.

Смысл реформы заключался в том, чтобы вывести аптеки из-под контроля крупных оптовых торговцев лекарствами, которым сейчас принадлежат две трети от общего числа аптек в Эстонии. Длительный переходный период был предусмотрен для того, чтобы аптечные сети успели выполнить требования закона.

Однако этого не произошло, и за полгода до вступления реформы в силу новым требованиям полностью соответствуют лишь около 170 аптек, то есть одна треть от их общего числа в Эстонии. Если остальные аптеки не будут переведены в собственность провизоров до 1 апреля следующего года, у них не будет законного основания продолжать свою деятельность после этой даты. В общей сложности закрытие угрожает 329 аптекам, из которых 250 находятся в городах с населением более 4000 человек.

В этой ситуации было инициировано повторное обсуждение реформы в правительстве и Рийгикогу.

Источник: rus.err.ee





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