Полицейского чиновника из Тарту подозревают в присвоении 250 000 евро

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Тартуский уездный суд выдал санкцию на арест сотрудника службы внутреннего аудита Департамента полиции и пограничной охраны, которого подозревают в присвоении средств в составе группы, подделке документов и их использовании. При этом подозрения не связаны с работой мужчины на госслужбе.

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Предполагается, что в течение 2015–2019 годов сотрудник полиции, являющийся одним из владельцев акционерного общества, присвоил активы этого предприятия как в виде наличности, так и с помощью заключенных с другой связанной с ним фирмой договоров.

В общей сложности, если верить силовикам, он присвоил не менее 250 000 евро.

Кроме того, согласно подозрению Госпрокуратуры, он оплачивал за счет данного акционерного общества частные поездки, подделывал и использовал документы, чтобы скрыть реальные цели поездок.

По данным СМИ, арестованным является Каупо Мартихин (46), который с февраля 2018 года возглавляет отдел внутреннего контроля Лыунаской префектуры.

Помимо полицейского, в многократном присвоении имущества подозревается и 26-летний мужчина. По информации rus.err.ee, этим подозреваемым является сын арестованного Кевин Мартихин.

"Данное дело особенно важно, потому что в противоправных действиях подозревается человек, чья задача состоит в том, чтобы контролировать законность других и предотвращать противоправные действия. Должностные лица должны быть законопослушными и быть образцами для подражания как в своей работе, так и в частной жизни Кроме того, стремление к созданию справедливой экономической среды является одним из приоритетов прокуратуры", - сказал ведущий прокурор Таави Перн.

По его словам, находясь на свободе, подозреваемый мог продолжать совершать подобные действия, искусственно создавать доказательства или оказывать влияние на других участников процесса, поэтому прокурор ходатайствовал о его аресте.

По данным Коммерческого регистра, Каупо Мартихин является совладельцем акционерного общества Tartekplus и владельцем предприятия Tartek Grupp. Членом правления одной из этих компаний является Кевин Мартихин.

Источник: rus.err.ee