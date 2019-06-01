Из музея Штази в Берлине украли ордена Ленина и Маркса

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Дата публикации: Сегодня, 11:58 Просмотрено: 99

Из превращенного в музей здания министерства государственной безопасности ГДР в Берлине грабители украли несколько орденов, а также драгоценности, которые госбезопасность изымала у диссидентов.

Фото: aussiedlerbote.de

Ограбление в Берлине произошло в субботу поздно вечером и длилось 15 минут. Злоумышленники разбили окно первого этажа. Украденные восемь орденов – звезды Героя Советского Союза, ордена Карла Маркса (высшая награда в коммунистической ГДР) и Ленина, стоят меньше, чем разбитые ворами окна, заявил Би-би-си директор музея Штази Йорг Дризельманн.

Несколько орденов даже не были настоящими – это дубликаты.

Также из музея пропала пара сережек, кольцо с бриллиантом и золотые часы, которые выставлялись в музее. Изделия с ценными металлами госбезопасность ГДР конфисковала у диссидентов.

Иногда Штази продавала эти драгоценности на Запад за твердую валюту. То, что оставалось в сейфах госбезопасности, после крушения коммунизма было возвращено владельцам. Невостребованные украшения были выставлены в экспозиции.

Здание министерства госбезопасности ГДР было одним из символов коммунистического режима. В январе 1990 года, через несколько недель после падения Берлинской стены, демонстранты вошли в штаб-квартиру Штази, которая полностью контролировала личную и общественную жизнь граждан несколько десятилетий.

Подсчитано, что штатным агентом Штази был каждый 166-й гражданин ГДР, а нештатным – каждый седьмой житель страны.

Взлом бывшего здания Штази произошел всего через шесть дней после ограбления дрезденской сокровищницы, откуда исчезли ювелирные и декоративные изделия с драгоценными камнями из коллекции короля Августа Сильного.

Источник: rus.err.ee