ФОТО: как готовятся к Рождеству в разных городах мира

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Дата публикации: Вчера, 13:57 Просмотрено: 108

До первого дня Адвента осталось совсем немного и разные города мира украсили к Рождеству. В Москве, Берлине и Лондоне уже установили городские елки.

Таллинн. Фото: Scanpix/EPA

В Стокгольме и на Красной площади в Москве рождественские ели появились в среду, а в Белом доме елку поставили в начале недели. Подготовились к праздникам и во Флориде - на Уэст-Палм-Бич украсили елку, сделанную из песка.

Какие еще елки установили в разных городах мира - смотрите.

Источник: rus.err.ee



Белый дом. Фото: Scanpix/EPA



Берлин. Фото: Scanpix/EPA



Ватикан. Фото: Scanpix/AFP



Вена. Фото: Scanpix/AFP



Дортмунд. Фото: Scanpix/EPA



Лондон. Фото: Scanpix/Reuters



Москва. Фото: Scanpix/ITAR-TASS



Стокгольм. Фото: Scanpix/Scanüix Scand



Флорида. Фото: Scanpix/AFP