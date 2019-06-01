Реклама Подписка Наша редакция

В стране и мире / В миреФОТО: как готовятся к Рождеству в разных городах мира

Дата публикации: Вчера, 13:57 Просмотрено: 108

До первого дня Адвента осталось совсем немного и разные города мира украсили к Рождеству. В Москве, Берлине и Лондоне уже установили городские елки.

ФОТО: как готовятся к Рождеству в разных городах мира
Таллинн. Фото: Scanpix/EPA

В Стокгольме и на Красной площади в Москве рождественские ели появились в среду, а в Белом доме елку поставили в начале недели. Подготовились к праздникам и во Флориде - на Уэст-Палм-Бич украсили елку, сделанную из песка.

Какие еще елки установили в разных городах мира - смотрите.

Источник: rus.err.ee


Белый дом. Фото: Scanpix/EPA

Берлин. Фото: Scanpix/EPA

Ватикан. Фото: Scanpix/AFP

Вена. Фото: Scanpix/AFP

Дортмунд. Фото: Scanpix/EPA

Лондон. Фото: Scanpix/Reuters

Москва. Фото: Scanpix/ITAR-TASS

Стокгольм. Фото: Scanpix/Scanüix Scand

Флорида. Фото: Scanpix/AFP

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все

$(document).ready(function(){ // agreement.disable_popup = true; agreement.init('UA-125958855-1'); });