ФОТО: как готовятся к Рождеству в разных городах мира

В стране и мире / В миреФОТО: как готовятся к Рождеству в разных городах мира
Дата публикации: Вчера, 13:57 Просмотрено: 108
До первого дня Адвента осталось совсем немного и разные города мира украсили к Рождеству. В Москве, Берлине и Лондоне уже установили городские елки.
Таллинн. Фото: Scanpix/EPA
В Стокгольме и на Красной площади в Москве рождественские ели появились в среду, а в Белом доме елку поставили в начале недели. Подготовились к праздникам и во Флориде - на Уэст-Палм-Бич украсили елку, сделанную из песка.
Какие еще елки установили в разных городах мира - смотрите.
Источник: rus.err.ee
Белый дом. Фото: Scanpix/EPA
Берлин. Фото: Scanpix/EPA
Ватикан. Фото: Scanpix/AFP
Вена. Фото: Scanpix/AFP
Дортмунд. Фото: Scanpix/EPA
Лондон. Фото: Scanpix/Reuters
Москва. Фото: Scanpix/ITAR-TASS
Стокгольм. Фото: Scanpix/Scanüix Scand
Флорида. Фото: Scanpix/AFP