Мероприятия в честь пятилетия э-резидентства Эстонии пройдут в 21 стране

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Первого декабря программе э-резидентства исполняется пять лет. В честь этого в сотрудничестве с зарубежными представительствами Эстонской Республики в течение ноября состоится 23 мероприятия в 21 стране в разных уголках мира, в них примут участие э-резиденты и предприниматели, имеющие связи с Эстонией. Об этом BNS сообщила пресс-служба фонда развития предпринимательства EAS.

Иллюстративное фото. Автор: Вадим Анцупов

По словам исполнительного директора программы э-резидентства Оття Ваттера, круг друзей Эстонии растет по всему миру с большой скоростью, и важный вклад делают многие представители Эстонии — как дипломаты, предприниматели и чиновники, так и э-резиденты.

"Каждую неделю диги-ИД э-резидента получает несколько сотен желающих. Мы решили провести серию мероприятий, которые помогут собрать вместе друзей Эстонии по всему миру. Мы хотим сказать им слова благодарности за доверие, поддержку и тот вклад, который они сделали в экономику и имидж Эстонии", — говорит Ваттер.

Он добавляет, что организовать такое количество мероприятий в честь дня рождения было возможно в большой степени благодаря помощи зарубежных представительств Эстонии.

С момента запуска программы 1 декабря 2014 года, когда британский журналист Эдвард Лукас получил ИД-карту в качестве первого э-резидента, к программе присоединились более 62 000 э-резидентов. Они создали более 10 100 предприятий, в которых работает почти 1700 человек.

Помимо косвенного экономического дохода, связанного среди прочего с ростом эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, и с инвестициями, программа за почти пять лет деятельности принесла экономике Эстонии прямой доход в размере 31 млн евро.

Количество активных, то есть уплачивающих в Эстонии налоги предприятий, созданных э-резидентами, по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 58%. "В прошлом году программа э-резидентства принесла в государственный бюджет 9,3 миллиона евро чистого дохода. Эта сумма могла бы, например, покрыть расходы более половины проведенных в этом же году комбинированных операций на сердце", — поясняет Ваттер.

По его словам, э-резидентство должно приносить пользу как можно большему количеству жителей Эстонии. "Так как деньги, получаемые через уплачиваемые э-резидентами налоги и госпошлины, приносят жителям Эстонии прямую выгоду, и используются, например, в сфере образования, культуры, социального обеспечения, то у нас достаточно причин, мотивирующих на усердную работу и в предстоящие пять лет", — добавляет Ваттер.

Самые удаленные пункты, где э-резиденты соберутся на этой неделе, чтобы отметить пятилетие программы, — это Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах, Сеул в Южной Корее и Нью-Йорк в Соединенных Штатах Америки. Помимо этого мероприятия пройдут в Лондоне, Берлине, Париже, Стамбуле, Праге, Будапеште, Варшаве, Брюсселе, Киеве, Санкт-Петербурге, Загребе, Мадриде, Лиссабоне, Афинах, Хельсинки, Женеве и других городах. Кульминацией недели празднования пятилетия станет чествование партнеров и спонсоров программы э-резидентства 30 ноября в Таллинне, которое состоится в сотрудничестве с кинофестивалем Темные ночи.

Программа э-резидентства Эстонии была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам.

Владелец ИД-карты э-резидента может ставить дигитальную подпись, входить на порталы и в инфосистемы, которые признают эстонскую ИД-карту. Э-резидентство не предоставляет гражданство, статус налогового резидентства, эстонский вид на жительство или разрешение на въезд в Европейский Союз.

BNS