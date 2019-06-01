Обязанности министра сельской жизни до 29 ноября исполняет Март Хельме, а далее – Рене Кокк

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Президент Керсти Кальюлайд освободила вчера по предложению премьер-министра Юри Ратаса от должности министра сельской жизни Марта Ярвика.

Март Хельме. Фото: Raigo Pajula

До вступления в должность нового министра его обязанности будут исполнять сначала министр внутренних дел Март Хельме (до 29 ноября), а с 30 ноября – министр окружающей среды Рене Кокк.

Valitsus.ee





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