Обязанности министра сельской жизни до 29 ноября исполняет Март Хельме, а далее – Рене Кокк

В стране и мире / РеспубликаОбязанности министра сельской жизни до 29 ноября исполняет Март Хельме, а далее – Рене Кокк
Дата публикации: Сегодня, 14:52 Просмотрено: 87
Президент Керсти Кальюлайд освободила вчера по предложению премьер-министра Юри Ратаса от должности министра сельской жизни Марта Ярвика.
Март Хельме. Фото: Raigo Pajula
До вступления в должность нового министра его обязанности будут исполнять сначала министр внутренних дел Март Хельме (до 29 ноября), а с 30 ноября – министр окружающей среды Рене Кокк.
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