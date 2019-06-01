Реклама Подписка Наша редакция

В стране и мире / РеспубликаПрезидент Керсти Кальюлайд освободила от должности министра сельской жизни Марта Ярвика

Дата публикации: Сегодня, 09:57 Просмотрено: 95

Президент Керсти Кальюлайд в понедельник вечером освободила от занимаемой должности министра сельской жизни политика от Консервативной народной партии (EKRE) Марта Ярвика.

Президент Керсти Кальюлайд освободила от должности министра сельской жизни Марта Ярвика
Март Ярвик. Фото: Karli Saul

«Но я вовсе не хочу сегодня говорить о Марте Ярвике. Я хочу также не говорить об отправленном в отставку канцлере Министерства сельской жизни Илларе Леметти, а извиниться перед ним за то, как его государство сегодня обошлось с ним», - заявила президент.

«О чем я хочу говорить, это о том, что в результате сегодняшнего решения все люди, которые тем или иным способом служат нашему государству, нашей Эстонии, узнали: если они выступят на защиту правового государства, если они будут исходить из своей профессиональной этики и следовать своей профессиональной клятве, если они будут обращать внимание на свинское поведение политиков, то для правительства страны они превратятся просто «в проблему управления», - сказала Керсти Кальюлайд.

«Недопустимо, что из чиновника высшего звена, обратившего внимание государства на некомпетентность министра и на его возможную причастность к коррупции, делают участника политического торга. Если подобное станет стандартом поведения, у всех у нас появится повод серьезно встревожиться за судьбу своего государства. Сегодняшним решением правительство Эстонии создало из проблемы самого себя и одного своего министра проблему целого общества. Для меня это остается глубоко непонятным и неприемлемым», - подчеркнула президент.

BNS

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все

$(document).ready(function(){ // agreement.disable_popup = true; agreement.init('UA-125958855-1'); });