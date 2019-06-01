Президент Керсти Кальюлайд освободила от должности министра сельской жизни Марта Ярвика

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Президент Керсти Кальюлайд в понедельник вечером освободила от занимаемой должности министра сельской жизни политика от Консервативной народной партии (EKRE) Марта Ярвика.

Март Ярвик. Фото: Karli Saul

«Но я вовсе не хочу сегодня говорить о Марте Ярвике. Я хочу также не говорить об отправленном в отставку канцлере Министерства сельской жизни Илларе Леметти, а извиниться перед ним за то, как его государство сегодня обошлось с ним», - заявила президент.

«О чем я хочу говорить, это о том, что в результате сегодняшнего решения все люди, которые тем или иным способом служат нашему государству, нашей Эстонии, узнали: если они выступят на защиту правового государства, если они будут исходить из своей профессиональной этики и следовать своей профессиональной клятве, если они будут обращать внимание на свинское поведение политиков, то для правительства страны они превратятся просто «в проблему управления», - сказала Керсти Кальюлайд.

«Недопустимо, что из чиновника высшего звена, обратившего внимание государства на некомпетентность министра и на его возможную причастность к коррупции, делают участника политического торга. Если подобное станет стандартом поведения, у всех у нас появится повод серьезно встревожиться за судьбу своего государства. Сегодняшним решением правительство Эстонии создало из проблемы самого себя и одного своего министра проблему целого общества. Для меня это остается глубоко непонятным и неприемлемым», - подчеркнула президент.

BNS