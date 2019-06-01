Государство объявило первые торги с понижением цены по возобновляемой электроэнергии в Эстонии

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Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас подписал решение о проведении первого тура по поставкам возобновляемой электроэнергии.

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«Инвестиционные затраты на оборудование для производство возобновляемой энергии значительно снизились в последние годы, поэтому логично заменить существующую схему гарантированной поддержки торгами, которые обеспечат более выгодную цену для потребителей», - сказал Аас. Министр пояснил, что в первом туре, в первую очередь, будут проверены возможности рынка, в будущем же последуют более масштабные закупки зеленой электроэнергии.

С первых торгов государство рассчитывает получить дополнительно возобновляемой электроэнергии в размере 5ГВтч начиная с 2021 года, например, это будут небольшие ветряки, солнечные батареи и биогазовые установки. Победитель, предложивший самую низкую ставку, получит финансовую поддержку в течение 12 лет с максимальным значением в 53,7евро/МВтч, при условии рыночной цены не более 93 евро/МВтч.

В данных торгах может быть представлено только оборудование нового поколения с мощностью от 50 кВт до 1 МВт. Предложения следует направлять в Элеринг. Крайний срок подачи заявок – 18 марта 2020г. Так называемая, старая схема поддержки закончилась в 2018 году, поэтому в дальнейшем на рынок будет поступать возобновляемая энергия только от производителей, победивших в данных торгах.

По информации Министерства экономики и коммуникаций