Употребление алкоголя в Эстонии сократилось на треть за десять лет

За последнее десятилетие употребление алкоголя в Эстонии существенно снизилось, но по-прежнему остается выше среднего для стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Иллюстративное фото. Фото: Алдо Лууд

Такие данные приводятся в опубликованном на этой неделе отчете по 36 странам-членам ОЭСР, в котором использована статистика за 2017 год.

Эстония в этом списке занимает 13-е место с уровнем употребления чистого алкоголя в размере 10,3 литров на душу населения. В Латвии, Литве и России этот показатель выше. Так, в занимающей 1-е место в списке Литве употребление алкоголя достигает 12,3 литров в год на человека.

В отчете отмечается, что употребление алкоголя снизилось за последние десять лет практически во всех странах ОЭСР. Самое большое сокращение произошло в России, но и в Эстонии употреблять алкоголь стали значительно меньше - 14,8 литров чистого алкоголя в 2007 году и 10,3 литра в 2017.

Тем не менее, Эстония по-прежнему опережает по этому показателю средний уровень в ОЭСР, который составляет 8,9 литров.

BNS