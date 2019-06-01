Политика помешала увеличить пособие для первоклашек до 100 евро

Дата публикации: Вчера, 15:50 Просмотрено: 125

Депутаты Нарвского городского собрания 24 октября рассматривали предложение об увеличении пособия на ребенка, идущего в первый класс, до 100 евро.

То, какое пособие получат родители первоклассников в будущем году – 50 евро или больше, будет зависеть от депутатов горсобрания. Фото: Наталья Соболева / архив редакции

Вера Григорьева, депутат от фракции «Наша Нарва» предложила коллегам увеличить пособие до 100 евро на каждого первоклассника. Сейчас это пособие составляет 50 евро, и в бюджете города на 2019 год было заложено 23 000 евро на выплату этого пособия. По данным Отдела культуры, 1 сентября 2019 года в первый класс в Нарве пришло 438 детей.

Необходимые для финансирования дополнительные средства Вера Григорьева предложила взять из выплат пособий бывшим председателям Нарвского исполкома советов народных депутатов. В настоящее время такое пособие получают два человека, на что в городском бюджете этого года заложено 18 069 евро, в бюджете 2020 – уже 19 267 евро. В своем предложении депутат подчеркнула, что примерно половина этой суммы уходит на оплату социального и подоходного налога. Эти средства можно было бы выплатить в качестве пособий в размере 100 евро для 200 первоклашек, считает Григорьева. В пример депутат привела размеры пособий для первоклассников в других самоуправлениях: в Таллинне оно составляет 320 евро (выплачивается по частям 160+160 евро в начале и в конце года), в Кохтла-Ярве - 100 евро, в Силламяэ – 65 евро для первоклашек и по 30 евро на каждого ученика со 2 по 12 класс, в Нарва-Йыэсуу – 40 евро.

Помогать тем, кто нуждается

Предложение депутата от «Нашей Нарвы» политические противники из фракции «Кодулинн Нарва» не поддержали. В частности, председатель горсобрания Ирина Янович заметила, что инициативу отменить пособия «бывшим мэрам» депутаты на прошлом заседании провалили, следовательно, не ясен источник, из которого можно взять средства на повышение пособия. Также в проекте нет аргументации, почему пособие должно составлять именно 100 евро, а не 150 или, например, 75?

На что Вера Григорьева парировала:

- В этом зале часто звучат предложения о том или ином расходовании средств без указания источника. Например, когда принимали решение о повышении зарплат мэру, а также председателю горсобрания и его заместителям, источники также не были указаны.

Взявшая слово Елена Пахомова напомнила, что данное пособие не является обязательным и каждое самоуправление само решает, какую сумму выплачивать. Также она отметила, что город Нарва выплачивает дополнительное пособие на детей семьям, нуждающимся в социальной защите. Оно составляет 30 евро, на эти деньги покупается комплект письменных принадлежностей, который торжественно вручается детям в зале горсобрания. В этом году такой набор получил 31 ребенок, что составляет менее 10 процентов от общего числа первоклассников. Также дополнительные 56 евро, выделяемые на учащихся со 2 по 12 класс, получает 81 ребенок из семей, нуждающихся в соцпомощи.

Елена Пахомова:

- По информации Департамента социальной помощи, 63 семьи в этом году вообще не обратились за пособием на первоклассника. Возможно, каким-то людям оно и не требуется. Помогать нужно тем, кто в этом нуждается.

Депутат предложила заложить в бюджет следующего года расходы на повышение пособия для первоклассника до 100 евро для многодетных семей, семей из группы риска и бедных семей.

Ирина Янович предложила автору проекта снять вопрос, и вернуться к теме при рассмотрении бюджета на следующий год.

Политическая борьба

Снимать вопрос Вера Григорьева отказалась и потребовала поименного голосования. Большинством голосов правящей фракции он, как и ожидалось, не был поддержан (депутат Анна Коваленко воздержалась от голосования). Такое развитие событий не стало сюрпризом для оппозиции.

По завершении заседания Вера Григорьева так прокомментировала ситуацию нашему изданию:

- Я знала, как проголосуют депутаты из «Кодулинн Нарва». Сегодня мы слышали предложение другого проекта – увеличить поддержку для нуждающихся семей. Это тоже хороший проект, я буду голосовать за него двумя руками. Но мы, «Наша Нарва», ратуем за то, чтобы 100 евро получал каждый нарвский первоклассник вне зависимости от состояния его здоровья или состоятельности его родителей. С другой стороны, я не удивлюсь, если в бюджете следующего года наши политические противники тоже сделают предложение повысить это пособие, ведь никто не отрицает того, что это надо делать.

От редакции

Зарабатывать политические очки в борьбе за внимание и поддержку избирателя хочется, безусловно, каждой из сторон. Ведь это значит - стать инициатором тех событий, которые положительно оценят горожане. Не хотелось бы только, чтобы в этой борьбе, как говорится в русской пословице, вместе с водой выплеснули и ребенка.

Наша справка

Предыдущая версия постановления о выплате пособия для детей, идущих в первый класс, была принята депутатами в июне 2018 года. Согласно постановлению пособие сегодня составляет 50 евро.

Софья Боборенко







