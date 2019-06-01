В стране и мире / В мире"Картина апокалиптическая". Президент Литвы говорит о чрезвычайной ситуации в масштабе всей страны
Дата публикации: Вчера, 10:56 Просмотрено: 122
Президент Литвы Гитанас Науседа не жалеет критики в связи с пожаром в Алитусе на территории компании Ekologistika. Пожар начался 16 октября, а потушили его только 25 октября. Президент на месте аварии сегодня сказал, что "система работает плохо".
"Какие впечатления? Апокалиптическая, конечно, картина, но мы не на это приехали смотреть, мы приехали выяснить, почему такое случается, с одной стороны, у нас есть люди-герои, которые готовы жертвовать здоровьем, даже может и жизнью, слава Богу, этого не потребовалось. Но система работает плохо", — сказал Науседа. Он заметил, что допустили ряд ошибок.
По его словам, сейчас важно ответить на два основных вопроса. "Чтобы последствия, сказавшиеся на природе, не коснулись здоровья людей. Второй вопрос — если не дай Бог, что-то такое случится в будущем, неужели будет такое же координирование, спихивание ответственности. Будет ли в будущем ясная координация действий властей и местной власти", — сказал он.
Он упомянул, что возможно надо было объявлять экстремальную ситуацию в масштабе всей страны, а не одной мэрии.
Как пишет ru.delfi.lt, понемногу выясняются настоящие масштабы последствий пожара в Алитусе — пока нельзя пить молоко коров, которых держат в соседних деревнях, пока неясно, когда скот можно будет пасти на пастбищах. Даже мясо животных, которых выкормили в этом районе, можно употреблять в пищу после дополнительных исследований, будут выяснять качество почвы и долгосрочные воздействия последствий аварии на организм людей.
На заседании правительственной Комиссии по нацбезопасности министр сельского хозяйства Андрюс Палёнис сказал, что сейчас нельзя скупать и употреблять в пищу молоко из хозяйств, находящихся на загрязненной территории.
"Точно также утверждены места для забоя скота, где будут исследовать мясо, поскольку вредные вещества скапливаются в жировом слое, только после исследования выяснится, можно ли употреблять в пищу мясо конкретного животного", — сказал министр.
Он заметил, что сейчас выясняют, можно ли будет в этом районе вообще заниматься скотоводством.