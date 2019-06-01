Финансовая инспекция начала делопроизводство в отношении банка Swedbank

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Финансовая инспекция в понедельник начала делопроизводство в отношении банка Swedbank в связи с признаками нарушений, которые ранее в этом году были выявлены в ходе проведения процедур финансового надзора.

Swedbank. Фото: Прийт Мюрк/ERR

Делопроизводство финансового надзора было возбуждено для проверки выполнения норм воспрепятствования отмыванию денег, сообщила инспекция.

BNS