39 человек, обнаруженные мертвыми в фуре в Великобритании, были выходцами из Китая

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Дата публикации: Вчера, 17:38 Просмотрено: 120

Тела 39 человек, которые в среду обнаружили в грузовике в промышленной зоне северо-ирландского городка Грейс, принадлежат гражданам Китая.

Грузовик был припаркован в промзоне городка Грейс. Автор: Reuters/Scanpix

Об этом сообщила 24 октября новостная служба Би-би-си.

В полиции Эссекса сообщили, что установление личности всех умерших может занять длительное время.

Первоначально предполагалось, что грузовой прицеп доставили в Северную Ирландию из Болгарии, но в настоящее время полиция считает, что он был ввезен из бельгийского Зебрюгге в местный порт Перфлит.

Из Зебрюгге контейнер отправился в Перфлит во вторник днем. Тягач с прицепом покинули Перфлит в среду около часа ночи, а около половины второго тела обнаружили в оставленном в промзоне прицепе в нескольких километрах от порта.

В болгарском МИД сообщили, что прицеп был зарегистрирован в Болгарии на имя компании, принадлежащей гражданину Ирландии.

Полиция продолжает допрос 25-летнего водителя грузовика Мо Робинсона, который был задержан по подозрению в убийстве. В Северной Ирландии по двум адресам проведены обыски; полиция пытается выявить "организованные преступные группировки, которые могли быть замешаны в этом деле".

На данный момент не ясно, на каком этапе жертвы оказались в грузовом контейнере.

ООН ведет статистику умерших в пути мигрантов с 2014 года. С этого момента в Великобритании были найдены тела пяти вероятных мигрантов.

Несмотря на отсутствие официальной статистики до 2014 года, случаи, подобные произошедшему в Грейс - не редкость.

Так, в 2000 году в грузовике в Довере были найдены тела 58 китайских мигрантов, которые умерли от удушья.

В 2015 году в брошенном у австрийской автострады грузовике обнаружили трупы 71 человека.

Источник: rus.err.ee