Обвинение против Мати Алавера в склонении эстонских лыжников к допингу направлено в суд

Прокуратура направила в суд дело против бывшего главного тренера сборной Эстонии по лыжным гонкам Мати Алавера, который обвиняется в склонении к употреблению допинга четырех спортсменов.

Мати Алавер. Автор: Карли Сауль/Sсanpix

Дело направлено в Харьюский уездный суд в порядке согласительного производства, сообщила 22 октября пресс-служба Государственной прокуратуры.

Обвинение, часть материалов для которого была собрана в сотрудничестве с правоохранительными органами Австрии и Германии, касается действий 65-летнего тренера в период 2016-2019 годов. В сообщении отмечается, что расследование уголовного дела продолжается в Австрии и Германии, где употребление допинга также является уголовным преступлением.

"В рамках данного случая было важно собрать как можно больше информации о противозаконной деятельности. Цель состояла в том, чтобы выявить связанных лиц - как употреблявших допинг, так и тех, кто мог их к этому склонять, и роли этих лиц. В рамках проведенных следственных действий было собрано достаточно улик, чтобы предъявить лыжному тренеру подозрение в склонении к употреблению допинга", - сказал глава бюро по расследованию коррупционных преступлений Центральной криминальной полиции Мати Омблер.

"Пока случаев мошенничества в эстонском спорте обнаруживалось немного, но данный случай показывает, что желание более высоких [спортивных] результатов может подтолкнуть к употреблению недозволенных средств, хотя в долгосрочном плане они разрушают карьеру и репутацию", - добавил он.

Детали обвинения и содержание заключенного между прокуратурой и обвиняемым компромиссного соглашения не оглашаются до заседания суда. Отказался от комментариев и сам обвиняемый. "Я не готов комментировать", - сказал Алавер по телефону ERR.

Допинговый скандал, в котором оказались замешаны эстонские лыжники, разразился 27 февраля на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде, когда австрийская полиция и немецкая прокуратура сообщили о разоблачении международной преступной допинговой сети и провели обыски в расположении нескольких сборных. В общей сложности были задержаны 9 подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, включая двух эстонских лыжников - Карела Таммъярва и Андреаса Веэрпалу.

Дело против бывшего главного тренера национальной сборной было возбуждено 11 марта 2019 года. Тогда сообщалось, что Алавер подозревается в возможном склонении трех эстонских лыжников - Андреаса Веэрпалу, Карела Таммърява и Алго Кярпа - к применению т.н. "кровяного" допинга. Тренер якобы предоставил им контакты немецкого врача, помогающего спортсменам принимать допинг, заявили все трое упомянутых лыжников.

Дело было возбуждено по статье 195 Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает за такое правонарушение наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.

Источник: rus.err.ee