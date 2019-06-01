Жесткий брексит: что изменится для туристов, студентов, предпринимателей

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Хотя Эстония, как и другие страны ЕС, не хотела бы, чтобы Великобритания 31 октября вышла из Европейского Союза без договора, подготовиться к черному сценарию необходимо.

Эстонские предприятия, торгующие с Великобританией, уже получили от НТД извещение, что им необходимо готовиться к брекситу, сообщил представитель НТД Александер Миксюк. Фото: Ирина Токарева

Кто должен быть готов?

Об этом шла речь на правительственном брифинге в Нарве с участием представителей МИДа, МВД и Налогово-таможенного департамента (НТД).

При выходе без договора с 1 ноября прекратится свободное перемещение лиц, но безвизовый режим останется. EC установит для граждан Великобритании безвизовый режим, предполагая, что и Великобритания ответит тем же, сказала советник западно-европейского отдела Европейского бюро Министерства иностранных дел Эстонии Каттри-Хелина Пыльд. То есть, с 31 октября 2019 года граждане Европейского Союза могут находиться в Великобритании 90 дней без визы.

«Что произойдет после 31 октября с эмигрантами в Великобритании, мы не знаем. Будет гораздо сложнее, чем сегодня, получить вид на жительство и работу», - отметила представитель МВД. В Великобритании, напомним, проживают около 20 тысяч граждан Эстонии.

В Эстонии живут и работают 1 400 граждан Великобритании, все они автоматически получат вид на жительство в Эстонии, рассказал представитель отдела гражданства и миграции МВД Эстонии Харри Каттай: те, кто на момент брексита прожили в Эстонии 5 лет и более, получат постоянный вид на жительство, остальные - временный, но с возможностью в дальнейшем ходатайствовать о постоянном.

Туристам, которые планируют посетить Великобританию в конце октября - начале ноября, МИД рекомендует взять с собой действующий паспорт: хотя ИД-карты в этот период должны еще действовать, с паспортом будет проще избежать возможных задержек при пересечении границы. Следует также иметь в виду, что плата за роуминг может повыситься. Тем, кто путешествует на личном транспорте, нужно оформить «зеленую карту» дорожного страхования. И, наконец, нужно учитывать, что изменятся требования для тех, кто путешествует с домашними животными, с новыми правилами можно ознакомиться на таможенном сайте Великобритании .

Для студентов, уже обучающихся в СК, кардинально ничего не меняется, но они должны подать заявление на получение вида на жительство или визы; приобрести страховку на время учебы. Условия обучения регулируются по-прежнему договором между студентом и университетом. Все программы по мобильности Erasmus+, начатые до даты выхода СК, могут продолжаться вплоть до завершения.

По словам представителя МИД, уход Великобритании из ЕС не имеет для экономики Эстонии такого же существенного значения, как для многих других стран - в списке торговых партнеров Эстонии Великобритания на 11 месте. Но все же в Эстонии имеется 5 тысяч малых и средних предприятий, экспортирующих в СК свою продукцию - в основном это древесина и деревянные дома. В Ида-Вирумаа торговлю с Великобританией ведет предприятие Audes, которое специализируется на производстве качественных звукоусиливающих колонок.

Эстония может потерять 1000 рабочих мест

При выходе без договора всем этим фирмам придется платить таможенные пошлины и осваивать правила торговли с третьими странами: СК станет третьей страной для Европейского Союза с учетом правил торговли ВТО. Все эти компании, из которых примерно три тысячи никогда не имели дела с таможней и торговали только на внутреннем рынке ЕС, уже получили от Налогово-таможенного департамента извещение, что им нужно готовиться к брекситу, рассказал представитель НТД Александер Миксюк.

Европейская комиссия уже создала базу данных (https://madb.europa.eu/madb/), где перечислены тарифы и меры, которые необходимо учитывать при экспорте из Эстонии в CK при отсутствии договора. В этой же базе данных есть информация об импорте из CK.

Миксюк отметил, что НТД прогнозирует в случае жесткого брексита ощутимый рост нагрузки на европейские порты и аэропорты, поскольку крупные поставщики будут стараться избегать портов и аэропортов Великобритании. Также резко, процентов на 30, вырастет нагрузка на таможни. Все это в целом может привести к временному замедлению доставки не только грузов, но даже обычных посылок из интернет-магазинов. Представитель НТД советует предприятиям в первое время после жесткого брексита по возможности приостановить торговлю.

Часть товаров, поставляемых эстонскими фирмами в Великобританию, из-за таможенных пошлин может стать неконкурентоспособной, и в результате работу могут потерять около тысячи жителей Эстонии. К такому выводу пришли европейские ученые, анализировавшие возможные последствия брексита, отметила Каттри-Хелина Пыльд.

Александер Миксюк добавил, что туристам также следует помнить: в случае жесткого брексита им придется декларировать свои товары и внимательно изучать правила, сколько и каких товаров можно провезти через границу беспошлинно, а какие запрещены к ввозу. В случае вопросов можно обратиться в НТД по инфотелефону: 880 0814 или э-почте: tolliinfo@emta.ee.

Как будут развиваться события?

На очередном заседании Европейского совета, на который премьер-министры европейских стран соберутся 17 октября в Брюсселе, можно ожидать решений об отсрочке выхода СК из ЕС, сказала Пыльд.

Камнем преткновения при обсуждении договора о выходе стал вопрос о границе между Северной Ирландией - частью Великобритании и Ирландией - независимым государством и членом ЕС. С момента заключения в1998 году Белфастского соглашения на этой границе нет пропускных пунктов, что стало основой для установления мира на острове. Появление границы неизбежно возродит конфликты, а отсутствие границы после брексита создаст таможенную дыру между ЕС и Великобританией, что также неприемлемо.

Согласно предложению, которое Соединенное Королевство сделало 2 октября ЕС, Cеверная Ирландия будет оставаться связанной правилами ЕС для всех товаров, но не будет частью таможенного союза ЕC. Кроме того, ЕС и CK должны подтвердить, что на острове Ирландия не будет видимого пограничного контроля.

«Реакция Брюсселя и столиц ЕС осторожно положительнaя. EC открыт для дальнейших переговоров, но предложения недостаточно для заключения договора», - оценила ситуацию представитель МИД.

Так или иначе, договор о выходе пока является единственным реальным решением, которое предоставит стабильность Ирландии и даст уверенность эстонским гражданам и предпринимателям, связанным с СК, отметила она.

Ирина Токарева









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