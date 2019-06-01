Еврейская община Ида-Вирумаа отметила праздник Суккот

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Евреи из Нарвы, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Йыхви собрались вместе, чтобы отметить праздник Суккот. Он отмечается с 13 по 20 октября иудеями всего мира. Суккот, иначе – праздник кущей, в среду 16 октября отметила и еврейская община Ида-Вирумаа. А помогли провести его по правилам национальной традиции главный раввин Эстонии Шмуэль Эфраим Кот и его старший сын Мендель.

Обряд в шалаше проводит сын раввина Мендель. Фото: Евгений Капов

Главный раввин напомнил суть праздника. ”В давние времена праздник предусматривал такую традицию: люди выходили из дома и, в память об исходе из египетского рабства, неделю жили в шалаше. Теперь, конечно, в дни Суккота никто не живет в шалашах, но люди строят символический «шалаш» — сукку, от которой и произошло название праздника. Люди объединяются, оттого Суккот — праздник единения. Это первопричина того, что на празднике его участники держат четыре разных вида растений. Этрог, который очень похож на лимон, но это не лимон; лулав — ветвь финиковой пальмы; адассим — обладающий чудесным ароматом мирта; аравот — как ива, лишенный вкуса и запаха. Эти растения символизируют разных людей. И мы говорим, что всем людям, кто бы они ни были, есть место на земле. Любой человек — любой национальности, любого образа мысли имеет одинаковые права”.

Председатель еврейской общины Нарвы Марианна Киселева и главный раввин Эстонии Шмуэль Кот. Фото: Евгений Капов

- Религиозная культура — составная часть общей культуры того или иного народа. Созданы ли в Эстонии условия для развития еврейской культуры, соблюдения народных традиций?

- Я считаю, что Эстония — второе место на земле после Израиля, где евреи чувствуют себя свободно, где нам никто не мешает развивать свою культуру, соблюдать свои традиции. В отличие от других религиозных течений, в иудаизме практически нет разницы между религиозной и общей культурой. В этом есть красота и доброта. Главное - уважать и любить всех людей, даже не разделяющих твое мнение. Только таким образом мы можем жить хорошо и в мире.

- Господин Кот, уже никто не удивляется тому, что на еврейские праздники община приглашает представителей других национальных культурных обществ. Сегодня в празднике участвует руководитель общества белорусской культуры Ида-Вирумаа «БЭЗ» Зинаида Клыга. Как вы к этому относитесь?

- Это – хороший знак, он еще раз говорит о том, что мы открыты для всех, наш народ всегда нес мир, и в эти дня мы желаем всем народам радости и веселья.

Перед началом концерта певец Юри Урм тоже приложил экзотические растения к сердцу, символизируя единство всех людей. Фото: Евгений Капов

- Сегодня XXI век. И, с одной стороны, уже не удивляемся тому, что евреи могут свободно отмечать свои праздники. С другой стороны, снова в мире наблюдается всплеск ксенофобии и антисемитизма. Как ощущают себя евреи, живущие в Эстонии?

- У нашего народа с памятью всегда было хорошо. Мы ничего не забываем. Мы знаем, как себя вести. Руководство нашей общины умеет принимать правильные решения. Мы уважаем государство, в котором живем. С другой стороны, мы не поддерживаем крайности, которые становятся все более радикальными. Но, с другой стороны, хороших людей становится все больше, - сказал главный раввин Эстонии.

Власти и люди – две большие разницы

Марианна Киселева – председатель еврейской общины Нарвы, привезла членов общины из пограничного города, а также – Силламяэ. Пока мужчины устанавливали шалаш, она ответила на вопросы журналиста.

- Какими судьбами вы оказались в Кохтла-Ярве?

- Для нас это уже стало привычным – ездим друг к другу в гости. Мы с радостью участвуем в праздниках, которые проводятся в Кохтла-Ярве, с не меньшей радостью встречаем гостей у себя.

- Как в Нарве относятся к еврейской общине?

- Люки – очень хорошо, а вот власти – не очень.

- Выходит, власти и люди – это две разные вещи?

- Да. Это разные вещи. Власти никак не хотят пойти нам навстречу: сделали очень большую арендную плату для национальных культурных обществ, которые арендуют помещения. Год просим, чтобы понизили плату, потому что денег дают очень мало, и на деятельность уже денег не остается.

Женщины танцуют отдельно от мужчин. Фото: Евгений Капов

И вот во дворе Вахтраского Центра творчества участники праздника воздвигли шалаш, в котором и был проведен обряд с применением тех диковинных растений, о которых рассказал Шмуэль Кот. Традиция предписывает веселиться у шалаша, поэтому здесь пели и танцевали. Праздник продолжился в Центре творчества, где дал концерт гость из Таллинна Юри Урм, исполнивший популярные песни, и не только еврейские.

Перед началом концерта Шмуэль Эфраим Кот поздравил руководителя еврейской общины Ида-Вирумаа Александра Дусмана с тем, что решением правления еврейской общины Эстонии ему присвоено почетное звание «Человек 5779 года». Александр Дусман также является руководителем Круглого стола национальных культурных обществ северо-востока страны при Министерстве культуры Эстонии.

Так как религиозный иудей может танцевать только со своей женой, кавалеры танцуют отдельно от дам. Фото: Евгений Капов

Евгений Капов



