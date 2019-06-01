Протесты против приговоров каталонским лидерам нарушили работу аэропорта Барселоны

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Дата публикации: Вчера, 16:15 Просмотрено: 93

В аэропорту Барселоны проходят столкновения сторонников независимости Каталонии с полицией.

Противостояние полиции и демонстрантов в аэропорту Барселоны. Автор: AFP/Scanpix

Из-за протестов отложены около сотни рейсов, поскольку экипажи не могут добраться до самолетов, чтобы начать посадку пассажиров, передали утренние теленовости "Актуальной камеры".

Акции протеста вспыхнули во многих городах автономии после объявления приговора 12 каталонским политикам, признанным виновными в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Полиция начала применять силу против сторонников независимости Каталонии, потому что тысячи человек, которые собрались на митинг в центре города, устроили массовые беспорядки.

По меньшей мере 68 сотрудников правоохранительных органов пострадали в Каталонии в ходе акций протеста сторонников независимости региона, сообщило новостное агентство ТАСС.

Источник: rus.err.ee



