Силламяэ объявил конкурс архитектурных решений для Ваналиннаской школы

Мэрия Силламяэ призывает архитекторов принять участие в конкурсе идей для здания Силламяэской ваналиннаской гимназии. Срок подачи проектов – 17 декабря 2019 года.

Здание Силламяэской ваналиннаской школы. Автор: Материалы для прессы

Цель архитектурного конкурса – найти лучшее решение для нового здания Ваналиннаской школы как с позиции городской архитектуры, так и функциональности.

"По прогнозу к 2022/23 учебному году в Ваналиннаской школе должно было быть 440 учеников, но прогноз поменялся и число учеников снизилось. Новое здание должно учитывать среднее число учеников, то есть 382", – сказал архитектор-планировщик Силламяэ Анатолий Шпаковс. Имеющееся школьное здание не соответствует количеству учащихся, а его инфраструктура устарела. "Здание надо будет снести и построить новое", – сказал он.

Президент Союза архитекторов Эстонии Катрин Коов считает правильным при планировании нового школьного здания проводить архитектурный конкурс на поиск лучшего решения, которое бы учитывало потребности школы, современную концепцию обучения, а также окружающее городское пространство. "В ходе конкурса у силламяэской школы и города будет уверенность, что в результате появится современное, функциональное и качественное школьное пространство. Подход к школе и связь с городским пространством будут интересным вызовом для архитекторов", – сказала она.

Новое школьное здание по архитектуре и городскому строительству должно подходить к месту, быть построено с оптимальными расходами, быть удобным, функциональным и энергосберегающим.

Силламяэская ваналиннаская школа находится по адресу В. Чкалова, 6. Площадь участка – 12 911 квадратных метров, нетто-площадь школьного здания – приблизительно 3834 кв. метров.

В жюри входят мэр Силламяэ Тынис Калберг, директор Силламяэской ваналиннаской школы Ирина Лю, архитектор-планировщик Силламяэ Анатолий Шпаковс, президент Союза архитекторов Эстонии Катрин Коов, архитекторы Маарья Каск, Тыну Лайгу и Иван Сергеев.

Премиальный фонд архитектурного конкурса на лучший проект для Ваналиннаской школы – 20 000 евро.

Источник: rus.err.ee