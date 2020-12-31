Как три варианта брексита отразятся на Эстонии и ее гражданах

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О том, как брексит может отразиться на проживающих в Соединенном королевстве гражданах Эстонии и на предприятиях, чей бизнес связан с Великобританией, представители МИДа, МВД и Налогово-таможенного департамента рассказали на состоявшемся в прошлую пятницу в Нарве правительственном брифинге для журналистов Ида-Вирумаа.

Харри Каттай рассказал, что процедуру регистрации в Великобритании прошли свыше миллиона проживающих там граждан ЕС. Фото: Ирина Токарева

Выигравших не будет

До 31 октября - срока, который ЕС определил как крайний для выхода Великобритании из состава Европейского Союза, осталось всего три недели. Судя по информации СМИ, на сегодняшний день никто не может сказать определенно, что же произойдет 31 октября. Так и есть, подтвердила старший советник западно-европейского отдела Европейского бюро Министерства иностранных дел Эстонии Каттри-Хелина Пыльд.

До 31 октября возможны три варианта:

- Соединенное Королевство (CK) и Европейский Союз завершают принятие договора о выходе. По большому счету ничего не меняется до конца переходного периода;

- CK просит от Европейского Союза дополнительное время, чтобы провести новые выборы или новый референдум;

- CK выходит из Европейского Союза без договора.

Какой из вариантов вероятнее, учитывая, что противники брексита в Великобритании все энергичнее настаивают на проведении нового референдума по этому поводу? Пыльд подчеркнула, что споры между сторонниками и противниками брексита внутри Великобритании начались практически сразу же после референдума, поскольку решение о выходе из ЕС чревато для страны многими минусами.

После последних компромиссных предложений по договору, сделанных премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном 2 октября, вариант выхода с договором представляется более вероятным, чем это было месяц назад, отметила старший советник МИД.

Если Британия выйдет из ЕС с договором, то переходный период продлится до 31 декабря 2020 года или, если СК будет просить о дополнительном времени для обсуждения будущего договора с ЕС, то - до 31 декабря 2022 года максимум. В течение этого периода для граждан Эстонии, проживающих в Великобритании, ничего не изменится.

Если СК будет просить дополнительное время для проведения новых выборов в стране или нового референдума по поводу выхода из ЕС, то у Эстонии, равно как и у других членов ЕС, имеется общее мнение о том, что этот процесс уже достаточно длится и конца ему не видно - поэтому такая отсрочка должна быть весьма обоснованной. «Переговоры по брекситу напоминают парадоксальный футбольный матч, в котором, независимо от действий игроков, неизбежно проигрывают обе стороны», - сказала Пыльд.

Харри Каттай рассказал, что процедуру регистрации в Великобритании прошли свыше миллиона проживающих там граждан ЕС. Фото: Ирина Токарева

Что изменится для граждан Эстонии?

Харри Каттай, представитель отдела гражданства и миграции МВД Эстонии, рассказал о том, какие перемены ждут проживающих в Великобритании граждан ЕС в случае выхода СК с договором или без договора.

В переходный период (до 31.12.2020) в любом случае, за редкими исключениями, например, в случае избирательного права, при пересечении границы, проживании и работе в ЕС или Британии, будут действовать прежние правила.

В случае выхода без договора по окончании переходного периода Великобритания станет для ЕС третьей страной и начнут применяться правила для граждан третьих стран. В этом случае право на свободу передвижения перестанет действовать.

При въезде в страну, проживании и работе в Великобритании и ЕС для граждан другой стороны будут применяться правила для граждан третьих стран. Как правило, нужно будет оформить разрешение на работу до въезда в страну, могут быть установлены правила для защиты рынка труда (например, требование минимальной зарплаты и т.п.). Британия обещала остаться открытой для желающих жить и работать в ней граждан ЕС.

Права граждан ЕС в Великобритании

В настоящее время в Великобритании открыта бесплатная электронная регистрация граждан ЕС и членов их семей, которую обязаны пройти все граждане ЕС, даже если к настоящему моменту они прожили в Британии, например, лет 30.

Регистрация (https://apply-for-eu-settled-status.homeoffice.gov.uk/web-or-app) при выходе на основании договора продлится до 31.12.2020, но распространяется она только на граждан ЕС, живущих в Великобритании по состоянию на день выхода. Цель регистрации - простая и быстрая процедура получения нужных документов (копия удостоверения личности и вида на жительство, фото и номер социального страхования). Зарегистрировавшиеся получат подтверждение о регистрации по электронной почте (settled/pre-settled).

Согласно официальной статистике, в настоящий момент в Великобритании прошли процедуру регистрации свыше миллиона проживающих там граждан ЕС, среди них больше всего граждан Польши (179,8 тысячи), Румынии (141,2 тысячи). Италии (свыше121 тысячи), а вот жителей Эстонии среди зарегистрировавшихся всего 3 200 человек, хотя, по данным МИДа, сейчас в СК проживает в общей сложности около 20 тысяч граждан Эстонии.

До 31.12.2020 граждане ЕС и члены их семей, живущие в Великобритании в настоящее время, смогут продолжать жить и работать в стране на основании прежних правил. С 01.01.2021 начнет действовать новое иммиграционное законодательство.

Граждане ЕС и члены их семей, прибывающие в Великобританию после брексита, должны будут ходатайствовать о разрешении для граждан ЕС (European temporary leave to remain), которое выдается на 36 месяцев. На основании этого документа сохраняется право жить, работать и учиться в Великобритании.

Граждане ЕС смогут без визы путешествовать по Великобритании, как и британские граждане по ЕС, до 90 дней в течение 180 дней. Безвизовый режим вступит в силу со дня выхода.

«Важно: перед выходом без договора советуем людям просить поставить в паспорт штамп, обозначающий день прибытия, или сохранить билеты на самолет!» - заключил Харри Каттай.

В следующем номере мы расскажем, на что нужно обратить внимание туристам, студентам и предпринимателям, чья деятельность связана с Соединенным Королевством.

Ирина Токарева



