C 2021 года электронные визы в Россию сделают платными

Дата публикации: Вчера, 15:07 Просмотрено: 194

После окончания тестового периода в Петербурге и Ленобласти практика выдачи электронных виз будет распространена на всю Россию, при этом услуга станет платной.

Иллюстративное фото: Сергей Степанов

Об этом 1 октября заявил руководитель консульского отдела МИД РФ в Петербурге Олег Коновалов, передает Fontanka.

По предварительным данным, консульский сбор за электронную визу будет таким же, как и за обычную, – 35 евро. Именно такая сумма утверждена сейчас в рамках международного соглашения России со странами Шенгена. Окончательное решение по этому поводу предстоит принять правительству.

"Эксперимент, скорее всего, закончится в следующем году. И с 2021 года услуга будет распространена на всю территорию РФ, и визы будут выдаваться за деньги. То, что сейчас они выдаются бесплатно, – это ненормально. Основа международных отношений – это принцип взаимности. Если с граждан РФ за что-то берут деньги, то логично, чтобы РФ тоже брала деньги с граждан иностранных государств", – пояснил Олег Коновалов.

Представитель МИДа пояснил, что бесплатная основа рождает трудности с определенным числом заведомо недействительных заявок.

"Сама система бесплатных электронных виз несет в себе определенные негативные элементы, в частности большое количество фейковых заявлений на визу. Человек, который ничего не платит за визу, может оформить ее от любого лица, поместить любую фотографию, вплоть до фотографий обезьяны", – сказал Олег Коновалов.

По словам представителя МИДа, количество стран, граждане которых смогут получить электронную визу, после 2021 года будет ограничено.

"Существуют миграционно опасные страны, существуют сложности во взаимоотношениях с некоторыми государствами", – пояснил Олег Коновалов.

Напомним, с 1 октября заявку на бесплатную электронную визу в Петербург и Ленобласть могут подать граждане 53 государств, включая страны Евросоюза.

Источник: rus.err.ee