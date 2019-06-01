Правительство потребовало от министерств предложений по ускорению развития Ида-Вирумаа

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Правительство поручило министерствам найти в сфере своей ответственности дополнительные возможности для поддержки развития Ида-Вируского уезда.

Иллюстративное фото. Автор: Владислава Снурникова/ERR

Соответствующее поручение министерствам было дано в четверг на заседании кабинета министров по инициативе министра госуправления Яака Ааба.

По оценке Ааба, запущенная в 2018 году программа развития Ида-Вирумаа показывает хорошие результаты, но для ускорения развития требуются дополнительные меры. "Я внес предложение обновить программу действий по Ида-Вирумаа и расширить программу развития Ида-Вирумаа, чтобы увеличить вклад в развитие региона, включая создание новых рабочих мест и инвестиций", - сообщил министр госуправления.

Он пояснил, что программа действий объединяет в себе действия различных ведомств, которые их финансируют и реализуют самостоятельно, в то время как программа развития Ида-Вирумаа была специально запущена для финансирования тех действий, которыми эти ведомства не занимались.

Свои предложения к январю следующего года должны будут представить Министерства экономики, социальных дел, образования, внутренних дел, окружающей среды и культуры. При анализе действий в своей сфере ответственности и их влияния на развитие Ида-Вирумаа министерства должны будут взаимодействовать с Министерством финансов. В правительство предложения должны поступить в феврале, чтобы их можно было обсудить весной при разработке бюджетной стратегии.

Основной целью программы развития Ида-Вирумаа заявлено оживление региональной экономики и повышение привлекательности региона как места жительства, чтобы остановить из него отток населения. Программа действует до 2023 года, в следующем году объем ее утвержденного финансирования составляет 5,1 млн евро.

Обновленную программу действий по Ида-Вирумаа на 2015-2030 годы министр госуправления должен представить правительству в декабре следующего года.

Источник: rus.err.ee