Внеочередное повышение пенсий учтено в бюджете — целых 7 евро!

В стране и мире / Экономика

Дата публикации: Вчера, 10:18 Просмотрено: 240

Правительство по всей видимости официально подведет черту под проектом бюджета на 2020 год, а также обнародует его вечером во вторник. В бюджет в небольшом объеме войдет и главное предвыборное обещание Центристской партии — внеочередное повышение пенсий.

Иллюстративное фото. Автор: Ilmar Saabas

По официально неподтвержденным данным, внеочередная прибавка добавит к повышению вследствие индексации (38 евро) еще семь евро в месяц, передает ERR.

Пенсионный индекс, согласно прогнозу Минфина составляет в 2020 году 1,08.

По существу бюджетных статей правительство договорилось в четверг. В последние дни в Минфине шла шлифовка текста.

Проект бюджета не предполагает повышение ни одного налога.