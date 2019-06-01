Гражданина Эстонии в Финляндии оштрафовали за контрабанду щенков

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Дата публикации: Вчера, 09:50 Просмотрено: 234

Уездный суд Хельсинки приговорил гражданина Эстонии к выплате штрафа в размере 480 евро за контрабанду и нарушение правил перевозки животных.

Иллюстративное фото. Автор: Ian Harvey/Creative Commons

В начале лета финская таможня обнаружила в багажнике 53-летнего эстонца восемь щенков в тесной картонной коробке, передает Yle. Щенки смешанной породы были конфискованы. Позднее в тот же день их усыпили по приказу местной полиции. Свое решение полиция обосновала тем, что собаки могли представлять риск для здоровья людей и других животных.

Полиция подозревала мужчину в том, что он привез собак на продажу, так как эстонца и ранее задерживали при попытке провоза собак. Мужчина не представил никаких документов о происхождении и состоянии собак.

Обвиняемый не присутствовал на суде, но его представитель отрицал все обвинения.

Суд заявил, что щенки были совсем маленькими, их отлучили от матери слишком рано и долго везли в маленькой коробке.

Источник: rus.err.ee