Переговоры о минимальной зарплате: профсоюзы ищут подходящее время для встречи с работодателями

Профсоюзы ищут подходящее время для очередной встречи с работодателями для того, чтобы возобновить переговоры о минимальной заработной плате.

Об этом сообщил председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон, по словам которого, правление ЦСПЭ намерено обсудить сложившуюся ситуацию во вторник, 24 сентября, передают радионовости ERR.

В конце августа делегации Центрального союза профсоюзов Эстонии и Союза работодателей достигли соглашения по повышению в 2020 году минимальной зарплаты, однако соглашение так и не было заключено.

Сейчас в Эстонии действует минимальная месячная зарплата при работе на полную ставку 540 евро, профсоюзы хотят поднять ее до 600 евро в месяц.

Источник: rus.err.ee