В 300 километрах от границы Эстонии пожар на нефтеперерабатывающем заводе

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Дата публикации: 23-09-2019, 11:12 Просмотрено: 312

В Ленинградской области пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Кинеф". Он находится в 300 километрах от Нарвы.

Иллюстративное фото : Tiit Blaat

В Киришском районе утром в понедельник случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе, передает "Интерфакс". Как сообщили в управлении МЧС по Ленинградской области, там на технической установке началось факельное горение из печи на площади 90 квадратных метров.

Пострадавших нет, угрозы соседним сооружениям спасатели не усматривают.

Пожару присвоен второй ранг сложности. Его тушат 75 человек и 23 единицы техники.

В Киришах находится нефтеперерабатывающий завод "Сургутнефтегаза" "Кинеф".