Расходы госбюджета на 2020 год надо сократить минимум на 50 млн евро

Правительство продолжает обсуждение проекта госбюджета на следующий год и ищет возможности для экономии.

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Под вопросом пока и внеочередное повышение пенсий, передает "Актуальная камера".

По словам премьер-министра Юри Ратаса, правительсто от этой идеи не отказалось, но пока слишком рано говорить, произойдет ли оно в 2020 или в 2021 году. При этом премьер-заверил, что в бюджете на следующий год запланировано очередное повышение пенсий путем индексации в размере 8%.

На данный момент известно, что сократить расходы в бюджете на 2020 год надо примерно на 50 млн евро. Однако сокращения работников государственного сектора и их окладов правительство обещает избежать.

По словам Ратаса, экономить следует за счет сокращения операционных расходов и отказа от некоторых инвестиций.

"Мое желание и подход всегда заключались в том, чтобы мы не начали проводить сокращения в сфере внутренней безопасности, здравоохранении или учителей. И, конечно, я думаю, что мы должны приложить сегодня все усилия, чтобы не снижать доходы этих людей", - подчеркнул он.

Министр образования Майлис Репс сказала, что в сфере образования решения в ущерб зарплат учителей приниматься не будут, но с реализацией планов по ремонту некоторых госгимназий или ПТУ придется повременить.

Источник: rus.err.ee