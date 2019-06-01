Кальюлайд об инициативе Хельме: мы должны простить EKRE ее некомпетентность

Дата публикации: Сегодня, 10:09 Просмотрено: 85

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прокомментировала идею министра внутренних дел, председателя Консервативной народной партии (EKRE) Марта Хельме об отмене безвизового режима для граждан Украины.

Керсти Кальюлайд.

"Прежде всего, это – новая партия, которая впервые в правительстве, и мы должны простить им их некомпетентность. В конце концов, безвиз – это режим между ЕС и Украиной, а не между Украиной и Эстонией, и этого, я думаю, достаточно для ответа", - ответила Кальюлайд на вопрос журналиста "Украинской правды" о том, следует ли гражданам Украины опасаться инициативы Хельме.

"Наш министр иностранных дел очень быстро на это отреагировал, сказав, что мы не будем менять наш подход к безвизовому режиму с Украиной. Вы можете быть уверены в этом", - добавила президент.

"Но в то же время мы должны говорить откровенно: многие украинцы приезжают в Эстонию с временными разрешениями на работу, и нам, конечно же, надо думать и о том, как гарантировать права и возможности для таких украинцев, которые, подчеркну, живут у нас временно. Поскольку право на постоянное проживание в Эстонии получить очень непросто. Квоты невысокие", - отметила Керсти Кальюлайд.

"Возможно, со временем структура экономики изменится, и мы будем более открыты также для рабочей миграции – для тех, кто приезжает надолго", - заключила Кальюлайд.

Напомним, что на прошлой неделе министр внутренних дел, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают в Эстонию.

Отменить право безвизового режима для граждан Украины невозможно и не в интересах Эстонии, ответил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на инициативу министра внутренних дел Марта Хельме.

Источник: rus.err.ee