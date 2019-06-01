Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу

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Павел Мамаев вышел на свободу в свой день рождения. Вместе с Александром Кокориным он покинул колонию в Белгородской области, получив досрочное освобождение.

Фото: ru.hellomagazine.com

6 сентября суд Белгородской области удовлетворил ходатайство футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении. Сообщалось, что примерно через 10 дней спортсмены выйдут на свободу. День "икс" настал и совпал с днем рождения Мамаева. Видео, на которых запечатлены первые минуты футболистов вне стен исправительной колонии, уже разлетелись по сети.

Напомним, уголовное дело на футболистов завели осенью 2018 года. 8 октября футболисты с друзьями завтракали в "Кофемании" на Большой Никитской улице. Замечание шумной компании сделал один из посетителей кафе, однако вместо извинений получил удар стулом по голове. Позже выяснилось, что пострадавший - директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Мужчина решил не отпускать дело на самотек и обратился в правоохранительные органы. На следующий день стало известно, что Денис стал не первой жертвой футболистов в тот день. По сообщениям СМИ, ранним утром на выходе из гостиницы "Пекин" молодые люди избили мужчину и разбили стекло и повредили заднюю дверь его машины. Оказалось, что машина принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой, а мужчина, получивший травмы, - ее водитель. По данному факту также завели уголовное дело.

В мае этого года футболисты были признаны виновными по статьям 213 "Хулиганство" и 115 "Нанесение легкого вреда здоровью". Александр Кокорин был приговорен в совокупности к 1 году и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, а Павел Мамаев - к 1 году 5 месяцам также исправительной колонии общего режима. Другие участники дела Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий тоже получили реальные сроки: 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев исправительной колонии общего режима соответственно. Однако в сентябре администрация колонии дала на спортсменов положительную характеристику и поддержала их условно-досрочное освобождение.

Источник: ru.hellomagazine.com