Комиссия Рийгикогу поддержала упрощенный порядок получения гражданства детьми серопаспортников

Конституционная комиссия Рийгикогу направила в понедельник на первое чтение сразу два законопроекта, предусматривающих упрощенный порядок получения эстонского гражданства детьми "серопаспортников", которые постоянно проживали в Эстонии к моменту восстановления ее независимости.

Иллюстративное фото.

Один такой законопроект был инициирован правительственной коалицией, а второй - оппозиционной Социал-демократической партией.

В настоящее время лица без гражданства могут ходатайствовать о гражданстве Эстонии одновременно для себя и ребенка, однако правительственный законопроект вводит возможность просить предоставить гражданство только ребенку. Для этого необходимо, чтобы хотя бы один из родителей постоянно проживал в Эстонии по положению на 20 августа 1991 года. По словам председателя парламентской комиссии Пауля Пуустусмаа, законопроект касается несовершеннолетних, один из родителей которых не имеет гражданства, а второй является гражданином иностранного государства. Таких детей в Эстонии насчитывается около 1500.

Представивший конкурирующий законопроект лидер соцдемов Евгений Осиновский на заседании комиссии отметил, что правительственная инициатива носит символический характер. По его словам, большинство из упомянутых 1500 детей имеют гражданство РФ, а Россия все равно не позволит им от него отказаться до достижения совершеннолетия. Осиновский пояснил, что законопроект соцдемов позволит сразу получить эстонское гражданство всем детям, родители которых жили в Эстонии на момент восстановления независимости, т.е. примерно 8000 несовершеннолетних.

В заседании комиссии участвовали министр внутренних дел Март Хельме, глава отдела политики гражданства и миграции МВД Рут Аннус, а также представитель минюста.

Правительственный законопроект поступит на первое чтение на пленарном заседании Рийгикогу 23 сентября, а законопроект соцдемов - 8 октября.

Источник: rus.err.ee