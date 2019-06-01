Цены на нефть подскочили после нападения из Йемена на саудовские нефтяные объекты

В стране и мире / ЭкономикаЦены на нефть подскочили после нападения из Йемена на саудовские нефтяные объекты
Дата публикации: Вчера, 16:54 Просмотрено: 147
После субботней атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии цены на нефть на мировом рынке резко выросли.
В начале торгов в понедельник цена на нефть марки Brent подскочила на 19% и составила без малого 72 доллара за баррель, сообщила русская служба Би-би-си.
Затем цены немного снизились после того, как президент США Трамп объявил о том, что воспользуется американскими нефтяным резервом, чтобы восполнить нехватку нефти на рынке.
В ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии подверглись атаке дронов, которая пришлась и на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс. Это привело к сокращению добычи нефти в стране на 50%.
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
Источник: rus.err.ee